La vuelta al cole se dispara en Galicia: las familias gastarán 414 euros de media por alumno

La vuelta al cole será más cara este año para las familias gallegas, que tendrán que afrontar un gasto medio de 414 euros por alumno para completar la cesta escolar básica. Galicia es, además, la comunidad autónoma donde más ha aumentado este desembolso respecto al curso pasado, con una subida del 2,65%, según recoge Europa Press.

De los 414 euros de media que tendrán que gastar las familias gallegas, 226 euros corresponden a los uniformes, cuyo precio se ha incrementado un 3,7%. Los otros 188 euros se destinan a los libros de texto, una de las principales partidas del presupuesto familiar antes del regreso a las aulas.

El incremento gallego se produce en un contexto de aumento general del coste de la vuelta al colegio en España. Según un análisis de precios realizado por el comparador Idealo, la cesta escolar básica, incluyendo los libros de texto en papel, alcanza este año los 505,16 euros por alumno de media en el conjunto del país.

Esta cantidad supone una subida del 1% respecto al curso 2025, aunque el aumento es mucho más significativo si se compara con hace cuatro años. Desde 2022, preparar a un estudiante para el nuevo curso se ha encarecido un 19%, lo que representa unos 80 euros más por alumno.

Las mayores subidas de este año se concentran en algunos productos concretos. El precio de las mochilas aumenta un 11,25%, mientras que la papelería se encarece un 5,26%, hasta situarse en una media de 50,80 euros. Los libros de texto en papel también suben, un 1,6%, y alcanzan los 371,73 euros de media.

En cambio, algunas partidas relacionadas con el equipamiento deportivo han reducido sus precios y contribuyen a contener el incremento general. El coste medio del chándal baja un 19%, hasta los 20,97 euros, mientras que el calzado deportivo registra una caída del 9%, hasta los 28,93 euros.

Desde Idealo explican que esta evolución desigual entre productos permite que el aumento global del gasto sea moderado pese al encarecimiento de determinadas categorías. "El gasto se estabiliza, pero lo hace en un escalón más alto", ha señalado el director de Comunicación de la plataforma, Kike Aganzo.

El responsable de Idealo advierte de que la moderación de la inflación no significa que las familias hayan recuperado los precios de hace unos años. "La diferencia resulta especialmente relevante para las familias porque refleja una realidad que va más allá de la subida de un año a otro: aunque la inflación se modere, los precios no vuelven automáticamente a los niveles anteriores", explica.

Para tratar de reducir el impacto de la vuelta al cole en los bolsillos, Idealo recomienda planificar las compras con antelación, comparar precios y aprovechar las ofertas. También aconseja reutilizar materiales de cursos anteriores y recurrir a productos de segunda mano cuando sea posible para reducir el gasto de las familias.