Arrancan en A Coruña las obras del CEIP María Barbeito, en O Ventorrillo: así será el nuevo patio

El Concello de A Coruña acaba de iniciar las obras de renovación y renaturalización del patio exterior del CEIP María Barbeito y Cerviño, con una inversión de casi 150.000 euros. La actuación está incluida en el plan de mejoras que se ejecuta este verano en los colegios públicos de la ciudad, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Inés Rey para contribuir a la modernización de las instalaciones educativas utilizando los recursos municipales.

"Nos gustaría que otras administraciones públicas tuvieran el mismo interés que el Concello en mejorar las instalaciones de los CEIP de la ciudad. Hasta ahora, hemos estado prácticamente solos haciendo frente a las actuaciones de mantenimiento y rehabilitación de los centros. Esperamos que, en el futuro, la Xunta se implique y cumpla sus competencias aportando fondos y medios para los centros de la ciudad", subrayó la alcaldesa, Inés Rey.

En el caso del patio infantil del CEIP María Barbeito y Cerviño, situado en el barrio de O Ventorrillo, el proyecto incluye la creación de nuevas zonas verdes y recreativas que cambiarán el aspecto y las características del recinto, aumentando la oferta lúdica para el alumnado y respetando las áreas destinadas a la práctica de deportes de equipo —pistas de fútbol y baloncesto—.

Actuaciones

El proyecto se redactó gracias a las aportaciones del personal del colegio y de las madres y padres del alumnado, a través de reuniones y talleres destinados a escuchar sugerencias y necesidades y adaptar la propuesta a las características del centro.

El objetivo fundamental es hacer que la naturaleza gane peso en el entorno de una forma orgánica y que forme parte del juego cotidiano de los niños y niñas. Las actuaciones incluyen la ampliación de los elementos de juego, el aumento de las zonas de sombra, la plantación de arbolado, la reposición de mobiliario y el aumento sustancial de las zonas ajardinadas, creando nuevos focos de interés para las actividades lúdicas.

Este año, el Concello destina 1,7 millones de euros a inversiones en colegios públicos y 2,7 millones a la ejecución de su plan de mantenimiento anual. Además, durante esta temporada estival se llevarán a cabo medio centenar de intervenciones de mejora en 22 centros educativos de A Coruña.

Entre las actuaciones ya concretadas por el Concello en las últimas semanas figura, por ejemplo, la renovación integral del parque infantil del CEIP Concepción Arenal, ya ejecutada de cara al inicio del próximo curso.