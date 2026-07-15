Amparo Alonso, de la Universidad de A Coruña, Premio Nacional de Informática José García Santesmases

María Amparo Alonso Betanzos, catedrática de la Universidad de A Coruña e investigadora del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC), ha sido distinguida con el Premio Nacional de Informática José García Santesmases, uno de los máximos reconocimientos de la informática española, concedido por la Sociedad Científica Informática de España (SCIE) y la Fundación BBVA.

El galardón reconoce su amplia trayectoria en la investigación y la docencia en el ámbito de la inteligencia artificial, así como su papel clave en la promoción, divulgación e impulso de esta disciplina. El jurado destacó especialmente sus contribuciones pioneras al desarrollo de una inteligencia artificial escalable, explicable y sostenible, mediante nuevas metodologías de aprendizaje automático que incorporan aspectos como la dimensionalidad de los datos, la transparencia y la eficiencia de los modelos más allá de las métricas tradicionales.

Amparo Alonso desarrolla su labor docente en la Facultad de Informática de la UDC y es investigadora en el CITIC, donde ha consolidado una reconocida trayectoria científica en el ámbito de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Su trabajo ha contribuido al avance de sistemas inteligentes más fiables, eficientes y comprensibles, con aplicaciones en distintos ámbitos y una destacada proyección internacional.

Premios SCIE–Fundación BBVA

Los Premios de Investigación SCIE–Fundación BBVA distinguen anualmente la excelencia científica en el ámbito de la informática mediante dos modalidades: los Premios Nacionales de Informática, que reconocen la trayectoria de personal investigador y entidades de referencia, y los Premios a Jóvenes Investigadores en Informática, destinados a destacar las mejores tesis doctorales y el talento emergente de la disciplina.

En su décima edición, los Premios Nacionales de Informática distinguieron, además de a Amparo Alonso, a Javier García Zubía, con el Premio Ramón Llull; a la empresa INSITU S.L., con el Premio Ángela Ruiz Robles; y a José Hernández-Orallo, con el Premio Aritmel.

Asimismo, la modalidad de Jóvenes Investigadores en Informática reconoció las trayectorias emergentes de Eduardo Sebastián Rodríguez, Lorenzo Mur-Labadía, Aurora Polo Rodríguez, José Luis Pontón Martínez, Óscar Sainz Jiménez y Paula Delgado de Santos.

Se reconoció la excelencia y el impacto de sus contribuciones en áreas clave de la disciplina informática. Las personas galardonadas destacan por sus avances en autonomía de sistemas multirrobot, visión por computador, inteligencia artificial aplicada a entornos inteligentes y salud digital, realidad virtual, procesamiento del lenguaje natural y biometría del comportamiento. Sus trabajos combinan innovación científica, proyección internacional y un claro potencial de transferencia, impulsando el desarrollo de tecnologías de vanguardia con aplicaciones en ámbitos como la robótica, las experiencias inmersivas, la interacción persona-máquina y la inteligencia artificial.