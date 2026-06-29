La Universidade da Coruña y Vento crean una cátedra pionera en IA aplicada al sector legal y empresarial

La Universidade da Coruña y Vento Abogados & Asesores han firmado un convenio para la puesta en marcha de la Cátedra UDC–Vento de Inteligencia Artificial aplicada al sector legal y empresarial, un proyecto orientado a impulsar la innovación en el ámbito jurídico, fiscal y corporativo.

El acto de firma se ha celebrado en la Reitoría de la UDC con la presencia del rector, Ricardo Cao, y de los directores generales de Vento, Tomás Dapena Carabel y Santiago Carrera Morodo, junto a responsables académicos y del futuro equipo de la cátedra. El acuerdo tendrá una vigencia inicial de tres años, con opción de renovación.

Durante la presentación, el rector destacó que se trata de un espacio estratégico para la investigación y la transferencia de conocimiento en inteligencia artificial, subrayando el potencial de la universidad para desarrollar soluciones aplicadas al ámbito legal y empresarial con impacto real en los procesos profesionales.

Desde Vento Abogados & Asesores se ha puesto el foco en la oportunidad que supone esta colaboración para integrar la inteligencia artificial en la operativa diaria de los servicios jurídicos y de asesoramiento, reforzando la capacidad de innovación del sector y el desarrollo de herramientas avanzadas.

La cátedra nace con un enfoque claramente práctico, combinando formación, investigación aplicada y desarrollo de soluciones tecnológicas, con el objetivo de mejorar la eficiencia y competitividad de despachos y empresas. Además, buscará acercar talento joven al ecosistema profesional gallego.

Entre sus líneas de trabajo también se incluyen acciones de divulgación para analizar el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad y en los sectores estratégicos, fomentando el debate sobre sus retos éticos, organizativos y económicos.

Con esta iniciativa, la UDC refuerza su papel como referente en la generación de conocimiento tecnológico, mientras que Vento impulsa su estrategia de modernización del sector legal y fiscal mediante la adopción de herramientas basadas en inteligencia artificial.