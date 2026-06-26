A Coruña aborda el impulso definitivo a la Macrorregión Atlántica con el horizonte puesto en 2027

A Coruña acogió este viernes una reunión de trabajo centrada en el futuro de la Macrorregión Atlántica, un proyecto europeo que aspira a reforzar la cooperación entre territorios del arco atlántico y cuya creación tiene como objetivo estar culminada antes de junio de 2027.

El encuentro reunió al conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, junto al director general de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea, Jesús Gamallo, en el marco de la jornada anual organizada por las redes RESOE y CRUSOE, dedicadas a impulsar la colaboración entre administraciones y universidades del suroeste europeo.

Durante su intervención, Calvo destacó que el reciente mandato del Consejo Europeo a la Comisión Europea para desarrollar la Macrorregión Atlántica supone un paso decisivo para reforzar el peso estratégico de este espacio marítimo. El representante de la Xunta subrayó el respaldo de Galicia a esta iniciativa, al considerar que permitirá fortalecer la cooperación política, económica y territorial entre las regiones atlánticas.

En la reunión también se presentó la Alianza Universitaria de la Región Atlántica (AURA), una nueva plataforma nacida este mes en Quebec con el objetivo de estrechar la colaboración entre instituciones académicas de distintos territorios atlánticos, entre ellos Galicia, Andalucía, Navarra, País Vasco, el sur de Portugal, Gales, Irlanda, Nueva Aquitania y la propia provincia canadiense.

El conselleiro incidió en que la participación de las universidades será clave para afrontar desafíos compartidos, como el desarrollo de energías renovables, la innovación industrial, la producción alimentaria, la pesca, el turismo, el comercio o la captación y retención de talento. Asimismo, defendió que la implicación de la sociedad civil resulta esencial para mejorar la competitividad y la resiliencia de las regiones costeras.

La red RESOE nació en 2010 con la participación de Galicia, Castilla y León y el Norte de Portugal, incorporándose posteriormente Asturias, Cantabria y la Región Centro de Portugal. De esta cooperación surgió CRUSOE, una red universitaria que actualmente agrupa a 29 instituciones de educación superior, más de 500 grupos de investigación y cerca de 240.000 estudiantes distribuidos en más de 40 campus, consolidándose como uno de los principales espacios de colaboración académica del suroeste europeo.