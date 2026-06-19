La Universidade de A Coruña remodelará su equipo de Gobierno de cara al próximo curso

La Universidade de A Coruña está trabajando en una remodelación de su equipo de Gobierno. Así lo ha avanzado este viernes el rector Ricardo Cao, con el objetivo de hacerla efectiva con el nuevo curso académico para alterar lo mínimo posible el desarrollo de la actividad institucional, administrativa y docente.

Según explicó al inicio de la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno, la motivación de estos cambios responde a una conjunción de factores: desde la necesidad de incorporar nuevas áreas en la gestión, que supondrán la redistribución de algunas competencias y la redefinición de varias vicerrectorías, hasta razones personales y el desgaste propio de la acción de gobierno.

Cao indicó que los cambios permitirán afrontar la segunda parte del mandato, algo más de tres años, "con la fortaleza e impulso que necesitamos para alcanzar los objetivos que nos hemos marcado".

Los cambios previstos se concentran en las áreas de Profesorado; Estudiantes y Empleabilidad; Igualdad y Diversidad; Economía y Planificación Estratégica y Gerencia.

La composición final de la nueva estructura se perfilará en las próximas semanas, momento en el que se detallarán los diferentes cambios organizativos y los nuevos perfiles que se incorporarán.

Nuevas plazas María Goyri

En materia de profesorado, en la reunión de hoy se informó de que la Xunta de Galicia acaba de autorizar las 9 plazas de ayudante doctor/a que quedaban por solicitar dentro del programa María Goyri, de las que 6 ya han sido aprobadas para su tramitación y las 3 restantes se llevarán a aprobación próximamente.

En el ámbito de la investigación, se cerró con la Xunta el convenio 'Antonia Ferrín', que garantiza el mantenimiento de 45 puestos de trabajo (PCTI) en actividades vinculadas a la I+D+i en centros de investigación y servicios centrales.

Nuevas titulaciones y modificaciones

En lo que respecta a las titulaciones, se informó de las novedades para el curso 2026-27, tras la reunión del Consejo Gallego de Universidades, en la que se aprobaron dos titulaciones de máster conjuntas de nueva implantación en la EPEF: el Máster Universitario en Vehículos Autónomos y el Erasmus Mundus en Renewable Energy and Sustainable Construction.

Además, se recibió el informe favorable de modificación sustancial para tres másteres: el de Diseño, Desarrollo y Comercialización de Videojuegos; el de Tecnología Textil y Moda Sostenible; y el de Ingeniería Industrial. También para tres grados: el Grado en Mecánica, el Grado en Ingeniería Eléctrica y el Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.

En la reunión del Consejo de hoy se aprobó la continuidad, para el curso 2026/2027, de los estudios propios de posgrado de experto/a en inteligencia artificial y algoritmos verdes; y del programa de formación específica para personas con discapacidad funcional “Espacio compartido: autonomía y empleabilidad para personas con discapacidad intelectual. Nivel avanzado”.

Por último, el rector de la UDC explicó que, con motivo de la decisión de la Comisión Europea sobre la creación de la Macrorregión Europea del Atlántico, CRUSOE —de la que Cao es secretario general— está liderando el proceso de creación de una red (y asociación) de Universidades Europeas de la Región Atlántica (AURA). Un asunto que se abordará en la próxima Asamblea General de CRUSOE, que tendrá lugar en la UDC los próximos 25 y 26 de junio.