El 63,3% del alumnado gallego usa de forma habitual plataformas digitales educativas de su centro

El 63,3% del alumnado gallego usa las plataformas digitales de su centro educativo, sobre todo para comunicarse con el profesorado, entregar tareas y evaluaciones. Así lo recoge la encuesta Digitalización del sistema educativo en Galicia, realizada por el Instituto Gallego de Estadística (IGE) a petición de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, según la cual el 92% de las familias con hijos escolarizados consideran que es preciso que exista una ley que regule el uso de la tecnología en la enseñanza.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el director del Instituto Galego de Estatística, Juan Carlos Reboredo, presentaron hoy los resultados de este sondeo, que evalúa también cuestiones como la valoración del modelo de enseñanza híbrido y la restricción de los móviles en los centros de enseñanza, entre otros asuntos. El objetivo de la encuesta, señaló Rodríguez, es conocer la opinión de las familias de cara a la elaboración de la Lei de Educación Dixital.

La Consellería de Educación está ultimando esta normativa, que previsiblemente recibirá luz verde este mes en el Consello da Xunta para ser trasladada al Parlamento de Galicia. El texto recogerá "todo tipo de circunstancias" que se pueden dar en el uso de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en las aulas, desde el derecho a la desconexión digital hasta la posibilidad de hacer exámenes virtuales y la protección de datos.

El uso de la tecnología en las aulas

Una de las prioridades de la futura ley es el refuerzo del modelo híbrido de la enseñanza a través del programa E-Dixgal. El 86,6% de las familias gallegas apuesta por este modelo en las aulas, combinando los recursos digitales y tradicionales. El 73,1% de los progenitores, además, consideran que las actividades digitales están bien integradas con el resto de las tareas y el 73,3% valora el uso que hace el profesorado de estas herramientas.

El 65% de las familias, por otro lado, considera que las iniciativas de digitalización educativa están teniendo una repercusión positiva en la competencia digital del alumnado. Así, más del 75% percibe que sus hijos saben manejar las plataformas de los centros, tienen autonomía en el uso de herramientas básicas o saben organizar las tareas digitales.

La valoración desciende hasta el 64% cuando se trata de la búsqueda de información fiable en Internet y del uso seguro de la tecnología. La principal demanda de las familias para mejorar el uso educativo de las tecnologías es la formación en seguridad (63,1%), la formación a las familias (32,4%), mayor orientación al profesorado (26,9%) y una normativa más clara sobre el uso del móvil (23,5%).

Estas demandas tendrán respuesta en la futura Lei de Educación Dixital que, entre otras cuestiones, recoge medidas como la limitación del uso pedagógico del teléfono móvil (no se incluirá hasta 3º de ESO), la adecuación del uso de la tecnología en las aulas en función de la etapa y la madurez del alumnado o más formación para los docentes.

Desconexión digital

Los progenitores perciben que el uso de las tecnologías es habitual, con una intensidad que aumenta a medida que avanza el nivel educativo, de tal forma que el 64,9% del alumnado gallego utiliza las tecnologías digitales en el centro educativo de forma frecuente o muy frecuente. Esta tendencia es más elevada en Formación Profesional (79%), Bachillerato (78,5%) y ESO (78,5%), mientras que en infantil baja hasta el 30,6%.

El 63,3% del alumnado gallego utiliza de forma habitual plataformas digitales educativas del centro. Entre aquellos alumnos que utilizan plataformas digitales (80,9%), los usos más frecuentes son la comunicación entre profesorado y alumnado (69,6%), el envío y entrega de tareas (68,3%) y la evaluación (64,8%).

El 86% del alumnado gallego realiza de forma habitual o esporádica alguna tarea escolar utilizando tecnología, ya sea en el centro o en el hogar, con un uso menor en Infantil (63,5%) y Primaria (73,5%) y es casi universal en el resto de las etapas. Las familias consideran que se puede mejorar el tiempo dedicado a estas tareas y, en concreto, el 51,5% cree adecuado el tiempo que el alumnado les dedica, mientras que un 30,1% lo percibe excesivo.

Presentación de la encuesta 'Digitalización del sistema educativo en Galicia' realizada por el IGE a petición de la Consellería de Educación. Xunta

El texto de la ley, señala la Xunta a este respecto, regula por primera vez el derecho a la desconexión digital del alumnado fuera del horario lectivo y fija que la comunicación entre los centros y las familias solo se pueda realizar por medios autorizados por la Xunta: a través de herramientas institucionales como Abalar y no WhatsApp.

La comunicación digital entre las familias y los centros es casi universal y el 98,4% de las familias emplea aplicaciones como AbalarMóbil. La valoración de estas herramientas es muy positiva: para el 92,3% de las personas son bastante o muy útiles; el 91,6% no tiene dificultades para emplearlas; el 90,8% no considera excesivo el número de mensajes o notificaciones que recibe, y el 87,9% señala que mejoran la rapidez con la que reciben información del centro.

Acceso a internet

Los datos recopilados indican que los hogares del alumnado presentan un alto nivel de acceso y equipamiento digital, con acceso a internet en el 99,3% de los casos. El 83,1% dispone de algún dispositivo electrónico para uso escolar, con mayor porcentaje a medida que avanza el nivel educativo.

Respecto a las competencias digitales de las familias para apoyar a sus hijos, el 86,9% declara disponer de un nivel aceptable. También resulta relevante la disponibilidad en el hogar de un espacio adecuado que favorezca el estudio, con el que cuentan el 85,1% de las familias.

El 93% de los encuestados estima adecuado establecer restricciones en el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. De hecho, el 51,3% las familias usa mecanismos de control parental de forma habitual, especialmente en la ESO (62,6%) y Primaria (61,2%).

La encuesta se realizó de forma telefónica a un total de 1.108 personas con algún hijo matriculado en enseñanzas no superiores en Galicia (excluyendo estudios universitarios y FP superior) entre el 13 y el 30 de marzo. La Xunta informa que se tuvo en cuenta la distribución territorial, el tamaño del municipio de residencia y se aplicaron cuotas de nivel de enseñanzas de los hijos.