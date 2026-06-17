Hijos de Rivera (Estrella Galicia) abre 50 nuevas plazas de FP Dual y supera los 300 alumnos formados desde 2017

Corporación Hijos de Rivera volverá a apostar un año más por el talento joven con una nueva edición de su programa de Formación Profesional Dual. La compañía gallega abrirá 50 nuevas plazas para el próximo curso académico y superará los 77 alumnos en formación al sumar los estudiantes que continúan en segundo año.

Desde la puesta en marcha de esta iniciativa en 2017, más de 300 jóvenes procedentes de distintas especialidades han pasado por el programa, que registra una tasa de contratación superior al 60% dentro de la propia empresa. Estos datos consolidan a la FP Dual como una de las principales vías de incorporación de talento joven a la compañía.

Las nuevas plazas corresponden a siete especialidades de FP Dual Intensiva: Química Industrial, Mecatrónica Industrial, Administración y Finanzas, Comercialización de Productos Alimentarios, Dirección de Servicios de Restauración, Guías, Información y Asistencia Turística y Transporte y Logística. Los estudiantes combinarán la formación teórica en los centros educativos con prácticas remuneradas en distintas áreas estratégicas de la empresa, como fabricación, laboratorio, envasado o logística.

Una red de centros de toda Galicia

La iniciativa se desarrolla en colaboración con varios centros educativos gallegos, entre ellos el CIFP Universidad Laboral de Culleredo, el IES A Sardiñeira, el IES Fernando Wirtz Suárez, el CIFP Paseo das Pontes, el IES Zalaeta, el IES Menéndez Pidal, el IES Universidad Laboral de Ourense, el IES Río Cabe de Monforte y el CIFP Ánxel Casal.

La formación práctica se lleva a cabo en algunas de las instalaciones más relevantes de Corporación Hijos de Rivera, como la fábrica de cerveza de A Grela y la planta de Morás, ambas en A Coruña, la planta de Cabreiroá en Verín, el Museo de Estrella Galicia (MEGA) y la fábrica de Custom Drinks en Chantada.

El talento joven, una prioridad para la compañía

La apuesta por la empleabilidad y la formación de nuevas generaciones forma parte de la estrategia de impacto positivo de Corporación Hijos de Rivera, que busca situar a las personas y a la comunidad en el centro de su actividad.

El director global de Personas de la compañía, Pedro Casaño, subraya que "la apuesta por el talento joven y el desarrollo profesional de las personas es prioritaria para nuestra compañía". En este sentido, considera que "el programa FP Dual es un marco perfecto para seguir trabajando en esta dirección, brindando oportunidades laborales de futuro a nuestros jóvenes".

La Formación Profesional Dual combina la enseñanza en los centros educativos con la práctica laboral en las empresas desde el primer año, un modelo que facilita la incorporación al mercado laboral y que la compañía considera una herramienta clave para generar oportunidades reales y fortalecer el tejido económico y social gallego.