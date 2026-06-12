Diez jóvenes gallegos estudiarán en universidades de élite gracias a las becas de la Fundación Barrié

La Fundación Barrié entregó este viernes las credenciales de la 37. ª edición de su Programa de Becas de Posgrado en el Extranjero, una iniciativa que permitirá a diez jóvenes gallegos cursar estudios de máster en algunas de las universidades y centros de investigación más prestigiosos del mundo durante el curso 2026-2027.

El acto estuvo presidido por la directora de la Fundación Barrié, Carmen Arias, y por el presidente de la Asociación de Becarios, Óscar Rama, quienes hicieron entrega de las credenciales a los seleccionados. En representación de la nueva promoción intervino Rachel Elizabeth Rodríguez.

Las becas, consideradas entre las más prestigiosas del ámbito universitario y científico internacional, se conceden mediante un proceso altamente competitivo basado en la excelencia académica, el potencial profesional y el compromiso con Galicia. En esta convocatoria solo el 6% de las candidaturas logró superar todas las fases de selección.

Desde la puesta en marcha del programa en 1990, la Fundación Barrié ha invertido más de 58 millones de euros en la formación de 767 estudiantes, con el objetivo de facilitar el acceso al conocimiento de las mejores técnicas y métodos, proporcionar experiencias internacionales y fortalecer los vínculos profesionales y académicos de los titulados gallegos.

Oxford, Zúrich y Edimburgo, entre los destinos elegidos

Los diez becarios seleccionados este año proceden de las áreas de ciencias experimentales (cinco), ciencias de la vida (cuatro) e ingeniería (uno). Nueve de ellos nacieron en Galicia y uno reside en la comunidad desde hace al menos dos años.

La Universidade de Santiago de Compostela es el centro de origen con mayor representación, con seis becarios. También aportan un estudiante la Universidade da Coruña, la Universidad de Navarra, la Universidad de Barcelona y la Eindhoven University of Technology. La nota media de los expedientes universitarios de los seleccionados es de 8,49 sobre 10.

Reino Unido y Suiza vuelven a ser los principales destinos, con tres becarios cada uno, seguidos de Escocia, con dos. Alemania y Finlandia recibirán uno cada uno.

Entre las instituciones en las que continuarán su formación figuran dos de las más prestigiosas del mundo, como la University of Oxford y el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich (ETH Zurich), además de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Imperial College London, las universidades de Glasgow y Edimburgo, la Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich y la Universidad de Helsinki.

Hasta 50.000 euros anuales por estudiante

Las ayudas cuentan con una dotación máxima de 50.000 euros al año. Esta cantidad puede cubrir total o parcialmente la matrícula, incluye una ayuda de 1.000 euros para gastos de viaje y una asignación mensual de 1.600 euros para manutención. Las becas se conceden inicialmente por un curso académico, aunque pueden prorrogarse un segundo año cuando la duración del máster así lo requiera.

La Fundación Barrié destaca además el valor de la comunidad creada en torno a estas becas. A lo largo de más de tres décadas, centenares de antiguos beneficiarios han desarrollado sus carreras en ámbitos como la ciencia, la medicina, la empresa, la tecnología, la cultura o la administración pública, formando una red de talento que favorece el intercambio de conocimiento y contribuye al desarrollo de Galicia.