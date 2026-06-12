Las familias del CEIP Prácticas, en A Coruña, vuelven a movilizarse para exigir mejoras en el centro

Las reivindicaciones de la comunidad educativa del CEIP Prácticas, en A Coruña, volvieron este viernes a las puertas del colegio. Decenas de familias, acompañadas por niños y niñas del centro, participaron en una nueva concentración convocada por el ANPA para reclamar soluciones a los problemas que, según denuncian, afectan desde hace tiempo a las instalaciones.

La protesta se desarrolló en el exterior del colegio bajo el lema de la defensa de una "escuela segura y digna", una petición que las familias consideran prioritaria para garantizar el bienestar del alumnado y del personal educativo.

Durante la movilización pudieron escucharse consignas como "CEIP Prácticas en loita", "Escolas loitando tamén están ensinando" y "Defendo o ensino público", mensajes con los que los participantes quisieron visibilizar su preocupación por la situación del centro y reivindicar una respuesta por parte de las administraciones competentes.

Los asistentes portaron pancartas y carteles mientras los más pequeños participaron junto a sus familias en una protesta marcada por un ambiente reivindicativo . El objetivo de la concentración fue volver a poner el foco sobre las necesidades del colegio y reclamar actuaciones que permitan corregir las deficiencias denunciadas por la comunidad educativa.

Desde el ANPA insisten en que continuarán impulsando iniciativas para defender unas condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad escolar. Las familias consideran que las mejoras reclamadas son necesarias para garantizar la seguridad y la calidad educativa en uno de los centros de referencia de la ciudad.