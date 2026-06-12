Cecilia, la mejor nota de la PAU 2026 en Galicia con un 9,92: "Me gustaría compaginar mis estudios de Medicina con violín"

Después de los dos años de Bachillerato y del esfuerzo que supone prepararse para las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), los estudiantes gallegos ya conocen sus calificaciones y están cada vez más cerca de comenzar la carrera con la que llevan años soñando.

Cecilia Fernández es la alumna gallega que ha obtenido la nota más alta de la fase general de la PAU de 2026. "Me ha dado mucha alegría. No me lo esperaba", dice a Quincemil. La alumna del Colegio Obradoiro International School de A Coruña, tiene claro cuál será su próximo paso académico: estudiar Medicina, una de las titulaciones más demandadas.

"Mi objetivo siempre fue sacar una buena nota en la PAU"

Aún con la emoción en el cuerpo, Cecilia Fernández, que ha logrado nada más y nada menos que un 13,72 en la PAU, nos ha contado cómo vivió el momento en el que supo el resultado: "Nos dieron las notas ayer por la tarde, me avisaron mis amigos de que ya las habían enviado por correo", explica.

La alegría fue inmediata y también los elogios. Después de asimilar la noticia, comenzaron las felicitaciones de familiares y amigos que habían seguido de cerca su preparación durante estos años. "Avisé a mi familia y nos llevamos una gran alegría. Una sorpresa tremenda. Vinieron a felicitarme y a abrazarme y nos quedamos todos muy contentos", continúa.

Esta felicidad también se extiende a sus profesores, a quienes está realmente agradecida: "Me he sentido muy acogida por ellos. Les preguntaba cualquier duda y siempre me la respondían, incluso me daban más información para poder profundizar"

Con una nota que le abre muchas puertas, Cecilia tiene claro cuál será el camino que quiere seguir. Desde hace años siente una especial devoción por el ámbito sanitario y ahora está un paso más cerca de cumplir ese objetivo. "Quiero estudiar Medicina. Entré en Bachillerato sabiendo lo que quería hacer. Lo tenía muy claro", dice sin dudar.

Además, también toca el violín. Acaba de terminar el último curso del Grado Profesional en el Conservatorio del Colegio Obradoiro y le gustaría seguir avanzando con el Grado Superior, que serían cuatro años más por delante. "Si puedo, me gustaría compaginar mis estudios de Medicina con los de Violín", afirma.

Sin embargo, todavía tiene que decidir algunos aspectos relacionados con esta nueva etapa, como decidir si cursar la carrera de Medicina en Santiago de Compostela o en Madrid. "Todavía no lo sé, tengo que tomar una decisión". Lo que sí sabe es que, en caso de irse a Madrid, optaría "en principio" por una residencia en lugar de compartir piso.

Antes de afrontar ese importante cambio, Cecilia quiere disfrutar del verano y aprovechar el tiempo libre tras meses de estudio intenso. Después de una etapa marcada por los apuntes y los exámenes, toca desconectar y celebrarlo: "Creo que voy a descansar más este verano, para viajes ya habrá tiempo. A lo mejor se monta una escapadita, pero no sé", dice entre risas.

Con una nota excelente, una meta clara y mucha ilusión por delante, Cecilia afronta ahora el reto de iniciar sus estudios de Medicina y dar el primer paso hacia la profesión con la que sueña desde hace años, no sin antes darle una recomendación a los futuros estudiantes que se presenten a la PAU: "Lo importante para tener una buena nota es intentar ir lo menos nervioso posible, tener confianza en uno mismo y la rutina y trabajo diario", sentencia Cecilia.

Afonso Arosa e Inés Mareiro, alumnos sobresalientes del Colexio Manuel Peleteiro

Inés Mareiro y Afonso Arosa Cedida

Afonso Arosa, alumno del Colexio Manuel Peleteiro, comparte la misma nota en la PAU 2026 que Cecilia Fernández: 13,72. Este joven de Santiago de Compostela no se esperaba tan buen resultado: "Salí con buenas sensaciones, pero no me lo esperaba, así que me sorprendió para bien".

Quiere estudiar el Grado en Física en la Universidad Autónoma de Madrid y, durante su primer año de universidad, se mudará a una residencia. "A la propia de la universidad, seguramente", señala.

Afonso estaba en la playa con sus amigos cuando la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) publicó las calificaciones de la PAU 2026. Ahora, para celebrarlo, se irá de vacaciones con su grupo y no descarta salir de fiesta.

Por su parte, Inés Mareiro, que obtuvo un 13,67 en la PAU, aprovechará el verano para recorrer Europa en un viaje Interrail, con un itinerario que incluye países como Bélgica, Alemania, República Checa, Hungría y Suiza.

Con una de las notas más altas de la Selectividad gallega, Inés quiere estudiar el Grado en Medicina en la Universidade de Santiago de Compostela (USC), siguiendo los pasos de su madre.

Esta alumna del Colexio Manuel Peleteiro confiaba en obtener una buena calificación, aunque reconoce que "nunca puedes estar al 100% segura". En cuanto al polémico examen de Historia, asegura que "no pensaba que fuera a perjudicar a los alumnos, ya que el error no era suyo".

También del Colexio Manuel Peleteiro, Gonzalo Rodríguez fue el que mejor nota sacó: 9,860 puntos en la fase general y 13,76 puntos, añadiendo la calificación obtenida en la fase específica. Miguel Teira, por su parte, obtuvo una nota de 13,6 puntos.

"Quedei un pouco en shock"

Romeu (18 años), estudiante del IES Salvador de Madariaga de A Coruña Cedida

Con 9,8 puntos sobre 10, Romeu ha conseguido una de las mejores notas en la fase obligatoria de la PAU 2026. Este coruñés de 18 años, estudiante del IES Salvador de Madariaga, estaba en Vigo, en una prueba de piano del conservatorio, cuando recibió la noticia.

"A verdade é que quedei un pouco en shock. Eu saín súper contento dos exames, cunha idea moi positiva, pero non esperaba unha nota tan alta. Foi un pouco sorpresa", afirma Romeu al otro lado del teléfono.

Una vez que finalice todas las pruebas del conservatorio, se irá de vacaciones con sus padres y aprovechará el tiempo libre para descansar antes de iniciar su etapa universitaria.

Romeu quiere compaginar sus estudios de piano con una carrera de la rama de Humanidades, entre las que baraja opciones como Filosofía, Historia o Literatura. "Algo así, polo estilo", señala.

La mayoría de carreras que sopesa se pueden cursar en la Universidade de Santiago de Compostela (USC), aunque "supoño que tería que buscar tamén a maneira de coordinalo co conservatorio. Por iso estou esperando agora a que me dean os resultados das probas".