La Universidad de A Coruña lleva su modelo de inclusión tecnológica a Europa

El proyecto Talentos Inclusivos, impulsado por el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidade da Coruña (CITIC-UDC), ha logrado proyección internacional tras su participación en el Science on Stage Festival 2026, celebrado en Klaipėda (Lituania), uno de los principales encuentros europeos de innovación educativa en el ámbito STEM.

La iniciativa fue elegida para representar a España en este foro tras pasar una selección previa dentro del programa Ciencia en Acción, que escogió únicamente cinco proyectos nacionales entre sus últimas ediciones. El objetivo: mostrar experiencias educativas con impacto real en el aula y potencial de transformación social.

En el evento, el equipo del CITIC estuvo formado por Javier Pereira, investigador principal, e Irene Brage, project manager, quienes compartieron con docentes y expertos de distintos países europeos los avances desarrollados dentro del proyecto y su aplicación en entornos educativos y sociales.

Entre las propuestas presentadas destacó el dispositivo Licornio, diseñado como herramienta de apoyo para facilitar la interacción digital; un sistema de comunicación basado en pictogramas centrado en la expresión de emociones; videojuegos educativos desarrollados en Scratch adaptados a distintas necesidades; y varias soluciones para mejorar la accesibilidad en mandos de consola, como adaptaciones para Nintendo Switch.

"La tecnología puede ser una vía directa para reducir barreras en el aprendizaje y la participación", se desprende del enfoque del proyecto, que trabaja en la creación de herramientas accesibles para alumnado con distintas capacidades.

La presencia en el festival también sirvió para reforzar la difusión de EDIGIT, una iniciativa europea dentro del programa Erasmus+ que amplía el alcance de Talentos Inclusivos y promueve la colaboración entre centros educativos, entidades sociales y organizaciones de distintos países para avanzar hacia una educación digital más inclusiva.

El Science on Stage Festival, que se celebra cada dos años, reúne a profesorado y profesionales de la educación científica de toda Europa con el objetivo de intercambiar metodologías, recursos y proyectos innovadores que impulsen vocaciones en ciencia y tecnología entre el alumnado.