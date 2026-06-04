Ya es oficial: este día se publicarán las notas de la PAU 2026 en Galicia y cómo consultarlas

La PAU 2026 ya es historia. La convocatoria ordinaria ha llegado hoy a su fin con los exámenes de Matemáticas II, Artes Escénicas y Ciencias Generales, entre otras materias.

Tras un gran esfuerzo, los estudiantes de 2º de Bachillerato se han ganado un merecido descanso, aunque la verdadera calma no llegará hasta conocer las notas.

Las notas de la PAU estarán disponibles a partir de este día

Ahora que los exámenes han terminado, los nervios siguen a flor de piel, ya que muchos alumnos necesitan alcanzar una nota específica para acceder a la carrera de sus sueños.

En las notas de corte del curso 2025-2026 se registran algunas de las más altas en titulaciones como Matemáticas o Medicina, mientras que en otras disciplinas una calificación de 5 o 6 puede ser suficiente para obtener plaza.

Pues bien, según el calendario de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG), las notas provisionales de la convocatoria ordinaria de la PAU en Galicia se publicarán el próximo 11 de junio en Nerta.

Una vez resueltas las posibles revisiones, las calificaciones definitivas estarán disponibles a partir del 18 de junio.

¿Cómo consultar las notas de la PAU 2026?

Para conocer las notas, el alumnado deberá acceder a su cuenta de Nerta e identificarse con su usuario y contraseña. Una vez dentro de la aplicación, podrán ver sus notas en el apartado de calificaciones.

Ahí aparecerá la puntuación de cada materia y la nota media. Si no están conformes, podrán hacer una reclamación desde la propia plataforma para solicitar una segunda corrección.

Calcular la nota de acceso a la universidad es muy sencillo. Para ello, basta con sumar el 60% de la nota media de Bachillerato y el 40% de la calificación de la prueba de acceso.

A esta nota se sumarán, además, las dos mejores calificaciones de la fase específica, con una puntuación máxima de 2 puntos por examen, hasta alcanzar un máximo de 14 puntos en total.

¿Cuándo se celebra la convocatoria extraordinaria?

Para los alumnos con asignaturas pendientes de Bachillerato o que no hayan obtenido la nota deseada en la prueba celebrada en junio, la convocatoria extraordinaria de la PAU 2026 se celebrará los días 30 de junio, y 1 y 2 de julio.

Las calificaciones provisionales de la PAU extraordinaria se publicarán el 9 de julio, mientras que para las definitivas habrá que esperar al 16 de julio, una vez que haya finalizado el período de revisión de exámenes.