El Festival Intercentros de A Coruña entrega 27.290 euros y se prepara su XXV aniversario

El festival Intercentros ha hecho entrega este jueves, día 28 de mayo, en A Coruña de la recaudación obtenida en la última edición de su gala musical y solidaria, celebrada el pasado 13 de marzo en el Coliseum. En total, la iniciativa consiguió reunir 27.290 euros, además de dos toneladas y media de alimentos, destinados a las entidades beneficiarias de este curso: Adaceco y Boa Noite.

La recaudación económica fue repartida entre ambas asociaciones según los porcentajes acordados previamente, mientras que los alimentos fueron entregados a Boa Noite para contribuir al sostenimiento de su albergue y comedor social.

La XXIV edición del festival volvió a dejar cifras récord para la organización, con cerca de 1.300 alumnos participantes procedentes de centros educativos de toda la ciudad, el mayor número de jóvenes sobre el escenario en la historia del certamen. El Coliseum registró además una gran asistencia de público en una jornada marcada por "la amistad, la música y la solidaridad".

Durante el acto celebrado este jueves también se firmaron los convenios con las asociaciones beneficiarias de la edición de 2027, año en el que Intercentros celebrará su XXV aniversario, sus "bodas de plata". Las entidades escogidas han sido ASPACE Coruña y Cáritas.

Rodrigo Hidalgo, organizador del Festival Intercentros, explicó que la elección responde a varios motivos. "Son entidades que encajan perfectamente con la línea de trabajo que llevamos desarrollando desde hace años, tanto en el ámbito de la integración de personas con discapacidad como en la atención a personas en situación de vulnerabilidad", señaló.

Además, recordó que ambas asociaciones ya habían sido las destinatarias de la edición marcada por la pandemia en 2020, cuando la actividad tuvo que celebrarse en condiciones excepcionales. "Aquella gala se realizó casi un año después y en el Teatro Colón, no en el Coliseum, por lo que sentimos que quedó pendiente poder vivir la experiencia completa que representa Intercentros", apuntó.

La organización considera que el éxito de la última edición supone "un impulso enorme" para comenzar a preparar la programación especial del próximo año. "Queremos que el XXV aniversario sea muy especial y contar también con antiguos participantes de Intercentros que hoy ya son profesionales y que incluso tienen hijos comenzando ahora en esta actividad", destacó Hidalgo.

Tras el cierre del curso, el festival afrontará ahora el parón de verano antes de retomar la actividad a finales de septiembre con el inicio del nuevo año escolar, momento en el que se presentará oficialmente el programa conmemorativo del aniversario. "Estamos seguros de que la ciudad volverá a responder una vez más al llamado de la solidaridad", concluyó el organizador.