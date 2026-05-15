Galicia actualizará la normativa de la PAU para adaptarse al marco estatal

La Xunta actualizará la normativa que regula la organización de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para adaptarse al nuevo marco estatal. La nueva orden actualizará y adaptará la normativa autonómica, ahondando en los mecanismos de organización y coordinación, por lo que acaba de iniciar en el portal de Transparencia la consulta pública.

Los trámites administrativos de la futura orden acaban de arrancar. Esta norma establecerá que los órganos de coordinación y de organización de la PAU serán la Comisión Coordinadora y la Comisión Organizadora, ambos de carácter colegiado y en los que estarán representadas la Xunta y las universidades. Además, se establecen los tribunales calificadores y los grupos de trabajo por cada una de las materias objeto de ejercicio.

El objetivo de la estructura es reforzar la coordinación institucional estableciendo un nuevo marco para las funciones estratégicas y de coordinación general y para las tareas directamente vinculadas a la ejecución de la prueba, según explica la Xunta en un comunicado.

La norma, además, busca avanzar en la convergencia progresiva hacia un modelo de prueba común en toda España para favorecer la objetividad, la igualdad de oportunidades y la coherencia de los procedimientos, "una necesidad que Galicia lidera luego de muchos años de reclamación a nivel estatal dadas las diferencias en las pruebas en función del territorio".

Los estudiantes gallegos ya realizaron en 2025 la PAU. La que fuera ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, explicó en ese momento que era "la primera vez" que en una prueba de acceso a la universidad "se incluyen criterios comunes y homogéneos para todos los territorios, tanto en el formato de las pruebas como a la hora de evaluar dichas pruebas".

Nuevas comisiones

La Comisión Coordinadora de la PAU estará adscrita a la Consellería de Educación y se encargará de la organización general de la prueba: establecerá sus criterios generales; aprobará los grupos de trabajo y los tribunales calificadores; definirá los criterios generales para la elaboración, evaluación y cualificación de los ejercicios de las materias, así como los criterios para el diseño de las guías de cualificación; y fijará y publicará las fechas de las convocatorias y los horarios de los ejercicios, entre otros aspectos.

Este órgano estará integrado por las personas titulares de la Dirección General competente en materia de ordenación de la etapa de Bachillerato, de la Secretaría General de Universidades, de la Subdirección General de la Inspección Educativa y de los servicios de Evaluación, Ordenación y Orientación, así como por los delegados de las tres universidades públicas gallegas.

La Comisión Organizadora, por otro lado, se encargará de la organización y coordinación entre las universidades y los centros educativos; de designar al Tribunal Único y las comisiones delegadas; de proponer a la Comisión Coordinadora el nombramiento de los miembros de los grupos de trabajo y de los tribunales calificadores y de organizar y coordinar su labor; de publicar al inicio de cada curso los criterios de organización, modelos de ejercicio y criterios generales de evaluación; y de organizar los procedimientos de revisión de las pruebas y resolver las reclamaciones, entre otras.