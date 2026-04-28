Raquel Sendón García, nueva decana de Farmacia en la Universidad de Santiago

La catedrática de Nutrición e Bromatoloxía Raquel Sendón García ha sido elegida como nueva decana de la Facultade de Farmacia en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) para los próximos seis años.

Fue elegida por 42 votos frente a 36 del otro candidato, el profesor Eddy Sotelo Pérez, además de cuatro papeletas en blanco. Estará acompañada en su equipo por: Paz García Martínez como vicedecana de Organización Académica e Estudantes; Trinidad de Miguel Bouzas como vicedecana de Calidade y Matilde Casas Parada como secretaria académica.

Sendón afronta esta nueva etapa con el "compromiso de impulsar una etapa orientada al avance continuo de la calidad académica, la atención a las necesidades de la comunidad del centro y la adaptación a los nuevos retos del entorno universitario y profesional".

Apuesta por una escucha activa de la comunidad universitaria, el refuerzo de la calidad docente y la actualización del plan de estudios del Grado en Farmacia como ejes de su decanato, en una formación en "excelencia". También impulsará prácticas externas optativas y abordará la planificación del traslado al futuro edificio docente de la Facultade Farmacia.

Trayectoria

Raquel Sendón García ocupaba desde 2022 en la Facultade el cargo de vicedecana de Calidade e Relacións Exteriores y era miembro nato en las comisiones académicas de las titulaciones adscritas, además de en el Grado en Farmacia y el Máster Interuniversitario de Biofabricación y el Máster en Investigación e Desenvolvemento de Medicamentos.

Miembro del grupo de investigación FoodChemPack, Sendón centró su trayectoria investigadora y de transferencia en los materiales de contacto alimentario, concretamente en la migración de contaminantes, pero también en la línea de investigación de materiales activos y biodegradables que incluye la valorización de subproductos agroalimentarios. Parte de esta trayectoria la desarrolló en una estancia en el Centro Nacional de Alimentación (Aesan).

Participó como IP en 9 proyectos competitivos (6 autonómicos, 1 estatal y 2 de ámbito europeo) y colaboró como investigadora en otros 18 así como liderando o colaborando en el establecimiento de unos 30 contratos con empresas. En el ámbito de la transferencia, es autora de una patente y participó en la creación de una 'spin-off' de la USC.

Índice h Scopus 31 y Google scholar 35, su producción científica es extensa: cinco libros, ocho capítulos de libro y 97 publicaciones en revistas del WOS con índice de impacto (63 en el Q1 y 19 en el Q2), 22 de ellas en el D1. Dirigió además cinco tesis doctorales y más de 40 trabajos fin de máster y grado.

En cuanto a la trayectoria docente, la nueva decana impartió docencia durante 16 años en Farmacia. En la actualidad coordina las prácticas externas curriculares optativas y fue coordinadora de 5° curso del Grado en Farmacia. Desde 2022-2023 es miembro de la comisión académica del Máster en Innovación en Nutrición, Seguridad e Tecnoloxía Alimentaria.