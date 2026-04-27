La Universidade de Santiago, sin contratos Ramón y Cajal por no completar a tiempo los trámites

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) no formará parte de la convocatoria de los contratos de investigación Ramón y Cajal por no completar a tiempo los trámites necesarios. Fuentes de la universidad consultadas por Europa Press han confirmado que el Consello de Goberno aprobó la convocatoria de oferta de plazas a finales de noviembre, pero no se completó la solicitud.

Esto implica que las candidaturas aprobadas por el Consello de la USC a finales del pasado año por el anterior equipo de gobierno no se beneficiarán de los contratos. Y es que una vez dado el visto bueno, había varias semanas para completar los trámites pero, finalmente, este proceso no se realizó.

"Esta convocatoria está perdida, el actual equipo de gobierno hizo todo lo posible para subsanar el error pero lo que le dicen en la Agencia Española es que esto es un defecto de forma", han relatado estas mismas fuentes.

Las mismas fuentes señalan que la responsabilidad de lo ocurrido "no recae sobre una sola persona", sino que "hay jerarquías y hay distintos departamentos" que se encargan de esta materia. "Fue una concatenación de errores", han añadido, a la vez que han descartado una investigación interna.

La USC incorporó en la última edición a 18 investigadores a través de los contratos Ramón y Cajal (RyC), convocados por la Agencia Estatal de Investigación.

El objetivo de estos contratos es, precisamente, "promover la incorporación en organismos de investigación de personal investigador, tanto español como extranjero, con una trayectoria destacada con el fin de que adquieran las competencias y capacidades que les permitan obtener un puesto de carácter estable".

La USC fue, en la última edición, la segunda universidad del Estado en captación de contratos RyC, solo por detrás de la Universidad de Valencia que obtuvo 24. La institución compostelana también lideraba la captación de RyC en Galicia por encima de la UVigo con ocho, y de la UDC con dos.