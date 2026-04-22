El colegio Señora do Rosario de A Coruña contará con un nuevo patio

El colegio de educación especial Nosa Señora do Rosario tendrá un patio renovado dos años después del cambio de uso de una parcela contigua al centro. El Concello ha aprobado este miércoles en Xunta de Goberno la salida a licitación de las obras por un importe de 107.420 euros y un plazo de ejecución de las mismas de dos meses.

Esta actuación permitirá ampliar la superficie de juego. Hasta ahora, el colegio contaba con un patio de unos 200 metros cuadrados del total de 1.687 metros cuadrados que ocupa el total de las instalaciones.

El objetivo de la intervención, además de ampliar el espacio, es adaptarlo a las necesidades del alumnado. Así, se conectarán y comunicarán los distintos espacios del nuevo patio y se actuará también sobre el cierre del recinto para aislarlo del tráfico rodado de la calle paralela. También se tendrán en cuenta juegos adaptados a las niñas y niños que estudian en este colegio y hacerlo en un ambiente renaturalizado priorizando pavimentos naturales.

De manera paralela, el Concello creará un nuevo servicio de actividades extraescolares diseñadas específicamente para estudiantes con necesidades especiales.

En la rueda de prensa posterior a la Xunta de Goberno, el portavoz del gobierno local, José Manuel Lage, señaló a la Xunta de Galicia afirmando que se trata de "investimentos pendentes da administración autonómica. A maior parte de centros educativos requiren dun investimento importante para correxir o déficit histórico que hai na cidade por parte da Xunta de Galicia. As diferenzas con outros concellos son abismales" por lo que el Concello urge "un plan plurianual".

Precisamente en la ciudad de A Coruña, las ANPAs y el personal de centros de toda la provincia han convocado una manifestación para el 6 de mayo. Con ella reclamarán a las administraciones una educación pública de calidad y el arreglo de muchos centros educativos que se encuentran en una "situación límite".