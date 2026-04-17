Anpas Galegas logra que se investigue la figura del coordinador de bienestar en educación

La Confederación Anpas Galegas ha mostrado su satisfacción tras la admisión a trámite por parte de la Valedora do Pobo, de la queja presentada sobre la implantación de la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y convivencia en los centros educativos gallegos.

Según ha comunicado la propia institución, la reclamación cumple los requisitos formales y presenta, en principio, cobertura constitucional, por lo que ya se han iniciado actuaciones ante la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional. En este sentido, se ha solicitado información a la Administración autonómica sobre los hechos denunciados.

Desde Anpas Galegas recuerdan que llevan más de un curso escolar pidiendo explicaciones sin haber obtenido respuesta. "Levamos máis dun curso solicitando explicacións á Consellería sen obter resposta", señalan, en relación tanto a la creación de esta figura como a su funcionamiento real en los centros.

Falta de transparencia y dudas sobre su aplicación

La entidad ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el impacto que este nuevo cargo puede tener en la participación de las familias. "Amosamos reiteradamente a nosa preocupación porque pode supoñer unha perda de peso da participación das familias e dos órganos colexiados", apuntan, en referencia al Consejo Escolar y a la Comisión de Convivencia.

Entre los aspectos recogidos en la queja, destacan la falta de transparencia en el proceso de designación -al ser nombrado directamente por la dirección del centro-, la ausencia de mecanismos claros de rendición de cuentas y la indefinición de su papel dentro de la estructura de convivencia escolar.

Además, desde la confederación denuncian que, en muchos casos, esta figura apenas tiene presencia real en los centros. "Na práctica, esta figura non está a ter unha implantación real nos centros, en moitos casos existe sí sobre o papel", indican.

Anpas Galegas valora de forma positiva la decisión de la Valedora do Pobo de iniciar este proceso y confía en que sirva para aclarar la situación. "Agardamos que este proceso permita esclarecer a situación, garantir a transparencia e asegurar o respecto aos principios de participación democrática", concluyen.

La organización insiste en la necesidad de avanzar hacia un modelo de convivencia escolar basado en la implicación real de toda la comunidad educativa, especialmente de las familias, y reclama que cualquier cambio normativo se lleve a cabo con diálogo, consenso y garantías democráticas.