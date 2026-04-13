La Xunta ofrece escolarización en Salesianos al menor de A Coruña sin clase tras reunirse con la familia

Uno de los familiares esperando a que finalizase la reunión. Quincemil.

La reunión celebrada este lunes en A Coruña entre responsables de la Xunta de Galicia y la familia del menor que llevaba más de un año sin escolarizar ha permitido encauzar el conflicto.

El encuentro se saldó con una propuesta de escolarización en Salesianos, acompañada de un refuerzo educativo específico hasta el mes de septiembre, cuando se revisará de nuevo su situación de cara al próximo curso.

En la reunión participaron el director territorial de Educación y Política Social en A Coruña, el jefe de Inspección y el inspector de zona.

Tras el encuentro, la madre del menor, Carmen Villar, abandonó el edificio "muy contenta" con la solución planteada, según fuentes autonómicas, lo que supone un giro en un caso que había derivado en el anuncio de una huelga de hambre indefinida.

La protesta estaba prevista para comenzar este mismo lunes frente al edificio administrativo de la Xunta en la ciudad. Villar había advertido que permanecería allí "hasta que se solucionase la situación o le aguantase el cuerpo", denunciando la falta de respuesta ante el caso de su hijo de acogida, de 15 años y con un 49% de discapacidad reconocida.

El menor llevaba 14 meses sin acudir a un centro educativo tras su expulsión cautelar en febrero de 2025 del centro Agarimo, en Arteixo.

Según relataba la familia, el propio equipo educativo había reconocido la falta de medios para garantizar la seguridad del alumno, del resto de estudiantes y del personal, lo que motivó su salida del centro y el inicio de una situación que calificaban de "desprotección institucional".

Durante este tiempo, el menor pasó también por un centro de protección de adolescentes en Lugo, del que igualmente fue expulsado.

Un auto judicial dictado en diciembre de 2025 establecía que debía residir con su familia y ser escolarizado en un centro de educación especial, una petición que la familia llevaba meses reclamando sin éxito.

En las últimas semanas, la situación se había tensado después de que la Administración volviese a proponer su escolarización en el mismo centro del que había sido apartado, lo que generó el rechazo frontal de la familia. La falta de una alternativa concreta llevó a Villar a anunciar medidas de presión públicas para forzar una solución inmediata.

Finalmente, la reunión de este lunes ha permitido desbloquear el caso, al menos de forma temporal. La escolarización en Salesianos con apoyo específico se plantea como una medida transitoria para garantizar la atención educativa del menor en los próximos meses, mientras los técnicos continúan evaluando cuál es el recurso más adecuado a largo plazo.

De cara al próximo curso, la Xunta revisará la situación en función de las vacantes disponibles y de la evolución del menor.

La solución definitiva queda, por tanto, pendiente de una nueva valoración técnica a partir de septiembre, aunque la familia considera este primer paso como un avance significativo tras más de un año sin escolarización.