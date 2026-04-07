Confirmado: ya se pueden solicitar las Becas MEC 2026/2027 con ayudas de hasta 4.400 euros

Estudiar en la universidad conlleva una serie de gastos. Más allá del pago de la matrícula y materiales de estudio, el coste incluye gastos de manutención (alimentación y productos de primera necesidad), transporte y alojamiento si el estudiante se traslada a otra ciudad.

Para aliviar esta carga financiera, el Gobierno de España ha puesto en marcha, un año más, las Becas MEC, con ayudas fijas por renta familiar, cambio de residencia y también por excelencia académica para aquellos estudiantes con expedientes académicos destacados.

Ayudas de más de 4.000 euros para estudiar

Ya es oficial: las becas para el curso 2026/2027, tanto para estudios universitarios como no universitarios, se podrán solicitar desde este martes 7 de abril, hasta el próximo lunes 18 de mayo, a las 15:00 horas, ambos inclusive.

Para estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores, la cuantía de la beca cubrirá el importe de los créditos en los que se haya matriculado el estudiante por primera vez en el curso 2026/2027. La beca no cubre las segundas ni posteriores matrículas.

La cuantía fija ligada a la renta será de 1.700 euros, mientras que la cuantía fija por cambio de residencia durante el curso escolar será de 2.700 euros. La cuantía fija ligada a la excelencia académica, por otro lado, tendrá un importe de entre 50 y 125 euros.

Una vez que se asignen las becas de cuantía fija a todas las personas que la hayan solicitado y que cumplan los requisitos, el Gobierno repartirá el importe que ha sobrado del presupuesto total.

"Esto lo hacemos mediante una fórmula matemática de reparto que pondera, es decir, que mide, la nota media de tu expediente y tu renta per cápita familiar", explica el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

En cualquier caso, la cuantía variable será la mínima, es decir, 60 euros, si: te matriculas de un número de créditos comprendido entre 30 y 59, cursas únicamente un Trabajo Fin de Grado o Fin de Máster o estudias acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Las personas interesadas deberán cumplimentar la solicitud mediante el formulario accesible por vía telemática a través de la sede electrónica del Departamento (sede.educacion.gob.es) o en www.educacionyfp.gob.es.

En el caso de ser menor de 18 años, la solicitud deberá ser firmada por su representante legal, con cualquiera de los sistemas de firma electrónica aceptados por la sede electrónica y enviada por el procedimiento telemático establecido.

Los interesados podrán consultar la situación de tramitación de las solicitudes en cada una de las universidades y administraciones educativas a través de la página web del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Requisitos para solicitar las Becas MEC 2026/2027

El Ministerio de Educación establece una serie de requisitos generales para solicitar las Becas MEC 2026/2027: ser español o tener nacionalidad de un estado miembro de la UE y no haber obtenido un título de nivel igual o superior a los estudios para los que se solicita la beca.

Para el primer curso de grado, también es necesario estar matriculado en 60 créditos y haber obtenido una nota mínima de 5 puntos en la prueba o enseñanza de acceso a la universidad. En los cursos posteriores, los requisitos se establecen en función de la rama del grado (ciencias, ingeniería, etc.).