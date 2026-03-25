La Universidade de A Coruña crea su propio departamento de Medicina

Reunión del Consello de Goberno de la Universidade de A Coruña este 25 de marzo. Universidade da Coruña

La Universidade da Coruña continúa dando pasos en la descentralización del grado de Medicina. En el Consello de Goberno celebrado este mismo miércoles, la UDC aprobó la creación del Departamento de Medicina con 10 áreas de conocimiento que van desde la anatomía y la embriología humana, hasta la cirugía, farmacología, fisiología, historia de la ciencia, medicina, medicina preventiva y salud pública, otorrinolaringología, psiquiatría y radiología y medicina física.

El rector coruñés, Ricardo Cao, puso en valor este acuerdo ya que "seguimos avanzando e dando novos pasos para aplicar o convenio de descentralización de Medicina nas mellores condicións posibles". El acuerdo para que la formación en Galicia no se limite a la Universidade de Santiago, la única que cuenta con una facultad de Medicina y con el grado, contempla que en los últimos tres cursos la docencia clínica y práctica se ofrezca también en A Coruña y Vigo.

El calendario aprobado por la Xunta de Galicia y las tres universidades gallegas sitúa en el curso 2028/2029 la fecha para que esta descentralización se complete.

Ahora, con este nuevo departamento de la UDC, la Universidade espera que la agrupación de especialidades permita "realizar unha mellor planificación docente do ensino descentralizado de Medicina, crear sinerxías entre as diferentes especialidades que o compoñen e consolidar a súa proxección académica e social".

El nuevo departamento contará con 49 miembros, un número que la UDC prevé ir aumentando a futuro con nuevas incorporaciones.

Además, la universidad coruñesa ya cuenta con una memoria de titulación de Medicina, aprobada en febrero por la Xunta de Facultade de Ciencias da Saúde, preparando ya el terreno para verificar la misma y seguir dando pasos para una posible titulación propia, en caso de que se incumpla alguna de las cláusulas del acuerdo de descentralización.

Profesorado honorario y nuevo Consello en abril

La celebración del Consello de Goberno aprobó además el nombramiento de dos profesores eméritos. Se trata del catedrático Ricardo García Mira, de la Facultade de Ciencias da Educación, que se jubilará este mismo curso y el de Luis González García, profesor de Filoloxía, que terminó su actividad académica en febrero.

Además, también se aprobó la convocatoria para los Premios Extraordinarios de Doutoramento del curso 2024/2025.

El próximo 15 de abril, habrá un nuevo Consello de Goberno que se adaptará a la LOSU y los nuevos Estatutos de la UDC, una vez quede designada la representación tras las últimas elecciones en centros y al Claustro.