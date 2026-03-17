Ya es oficial: abre el plazo de solicitud de las escuelas infantiles públicas para el curso 2026-2027
Desde hoy y hasta el 7 de abril se abre el proceso de solicitud para conseguir una plaza en las escuelas infantiles de Galicia
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La Xunta de Galicia abre hoy y hasta el próximo 7 de abril, el plazo para que las familias gallegas soliciten una de las más de 10.500 plazas que se ofertan en las escuelas infantiles públicas autonómicas de cara al próximo curso 2026-2027. Será el quinto curso escolar en el que la atención educativa será 100% gratuita.
La convocatoria está dirigida a adjudicar plazas en los centros de 0 a 3 años que dependen de la Administración autonómica: los de la Agencia Gallega de Servicios Sociales (Agass) y los del Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar.
Más de 10.500 plazas en las escuelas infantiles de Galicia
Las familias ya pueden solicitar plaza en las escuelas infantiles de la Xunta de Galicia (0-3 años) para el curso 2026-2027. El plazo está abierto hasta el próximo 7 de abril. Como novedad, se otorga más puntuación a las familias en las que trabajan ambos progenitores (o el único en familias monoparentales) y prioridad a las víctimas de violencia de género.
Las solicitudes se pueden presentar por internet a través de la sede electrónica de la Xunta o de forma presencial en registros oficiales.
Así es el calendario oficial, tal y como se establece en el Diario Oficial de Galicia (DOG):
- 6 de mayo: publicación de las listas provisionales
- Del 7 al 14 de mayo: plazo para reclamaciones
- 29 de mayo: publicación de las listas definitivas
- Del 1 al 12 de junio: período de matriculación
- 4 de septiembre: comienzo del curso escolar 2026-2027
Del total de plazas, 3.838 corresponden a centros de 0 a 3 años de la provincia de Pontevedra, mientras que 4.352 corresponden a centros de la provincia de A Coruña.
De esta forma, Galicia mantiene por quinto año consecutivo la gratuitidad de las escuelas infantiles, tanto las de la Xunta como las de los ayuntamientos, las de iniciativa social y las de titularidad privada, lo que permite a más de 32.000 familias acceder a atención educativa gratuita para sus hijos hasta ocho horas al día durante once meses al año.
Así se realiza la puntuación
Por nivel de renta de la unidad familiar de acuerdo con los siguientes tramos:
- Inferior al 50 % del IPREM: 4 puntos
- Del 50 % e inferior al 75 % del IPREM: 3 puntos
- Del 75 % e inferior al 100 % del IPREM: 2 puntos
- Igual o superior al 100 % del IPREM: 1 punto
Por criterios sociofamiliares en función de las siguientes variables:
- Por ocupación laboral de una de las peersonas progenitoras, de la tutora o acogedora: 2 puntos
- Por ocupación laboral de la otra persona progenitora, tutora o acogedora: 2 puntos. Se asimilará a la ocupación laboral la situación de incapacidad permanente absoluta o a gran invalidez
- Por familia numerosa: 2 puntos
- Por familia monoparental: 2 puntos
- Otras circunstancias sociofamiliares susceptibles de valoración a juicio de la Comisión de Valoración: hasta 2 puntos
En el caso de obtener igual puntuación, tendrán preferencia las solicitudes de atención educativa con servicio de comedor y jornada completa y, de persistir el empate, se le dará prioridad a la renta per cápita más baja.