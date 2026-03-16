Los profesores irán a la huelga en Galicia el 28 de abril para exigir a la Xunta una negociación

El profesorado gallego irá a huelga el 28 de abril y se manifestará en Santiago para exigir a la Xunta una negociación Europa Press

Representantes de los sindicatos CIG-Ensino y STEG, así como de las Asembleas Abertas do Ensino Público, han anunciado este lunes en rueda de prensa que el profesorado gallego está llamando a huelga el próximo 28 de abril, así como a participar en una manifestación que partirá a las 12:00 horas de la Alameda compostelana, todo ello con la intención de exigir a la Xunta una negociación.

En este sentido, han acusado al conselleiro de Educación, Ciencia, FP e Universidades, Román Rodríguez, de "no escuchar el sentir mayoritario" de los docentes gallegos y le han instado a "sentarse a negociar sin imponer firmas de cheques en blanco", tal y como ha aseverado la secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo.

"Durante estos meses vimos cómo el conselleiro lo que está haciendo no es sentarse a negociar, no es juntarse con nosotros para intentar mejorar la enseñanza pública, sino que lo que está haciendo precisamente son maniobras desmovilizadoras", ha denunciado Arroxo.

Asimismo, ha acusado al titular de Educación de "negarse rotundamente" a recibir a las organizaciones sindicales. "El argumento que nos dan es que si queremos negociar, tiene que ser bajo ese acuerdo de mejoras. Aquí hay que decirle al conselleiro que la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Mejoras no es un órgano para negociar", ha señalado.

Por todo ello, además de la jornada de huelga y la manifestación convocadas para el 28 de abril, las organizaciones han anunciado que la semana posterior a estas convocatorias se celebrarán manifestaciones deslocalizadas por la geografía gallega. Las reivindicaciones pasan por la bajada de ratios; la mejora de la atención a la diversidad; la actualización de los catálogos de los centros de infantil y primaria; y la recuperación de derechos, entre otras.

Sexta movilización desde el inicio del curso lectivo

Durante la rueda de prensa, la secretaria de Acción Sindical del STEG, Comba Campoy, ha recordado que desde el inicio de este curso lectivo se han llevado a cabo distintas jornadas de movilización para reclamar la "recuperación" de derechos docentes.

En concreto, CIG-Ensino y STEG convocaron cinco jornadas de huelga durante el primer trimestre, la primera de ellas el 25 de septiembre, que fue seguido por dos convocatorias el martes 28 y el miércoles 29. Finalmente, el año terminó con jornadas de huelga los días 16 y 17 de diciembre, cuando también se celebraron manifestaciones en distintos puntos de Galicia.

Jornadas de huelga que estuvieron acompañadas también de "encierros" de profesores en diferentes centros de la geografía gallega para mostrar el "evidente descontento respecto a las condiciones de los centros públicos".

"Hasta el momento, en las cinco convocatorias que hicimos durante el anterior trimestre, nunca fue convocado el Comité de huelga o los comités de huelga. Seguiremos insistiendo a ver si de una vez por todas, ahora que la voz del profesorado esta gritando aún más fuerte, se escucha en San Caetano, que parece que lo tienen muy insonorizado", ha concluido Campoy.

Asambleas abiertas a los docentes

Ante esta situación, profesionales de la educación han decidido constituir las Asambleas Abertas do Ensino Público, un "doble espacio de trabajo" que abarca tanto lo local, "para vehicular las denuncias sobre problemáticas concretas de cada centro"; como lo asociativo, "buscando la unidad e movilización de todo el profesorado".

Así lo ha explicado la docente Ana Cabanelas, que ha insistido en que este colectivo "no aspira a suplantar el papel de las organizaciones sindicales, sino a vertebrar movilizaciones del profesorado y a tejer red".

Con todo, durante los últimos meses se han constituido asambleas en un centenar de centros de enseñanza de diferentes etapas educativas.