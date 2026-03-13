La Xunta abre el martes el plazo de solicitud para las escuelas infantiles públicas de Galicia

El próximo martes, 17 de marzo, abrirá el plazo para que las familias gallegas soliciten una de las más de 10.500 plazas que se ofrecen en las escuelas infantiles públicas de la Xunta para el próximo curso 2026-2027. Este será el quinto curso escolar en el que la atención educativa será 100% gratuita para todos los niños y en todas las escuelas, independientemente de su titularidad.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicará el lunes el calendario de matriculación y el período de solicitud de plaza permanecerá abierto hasta el 7 de abril. Como en ocasiones anteriores, las solicitudes podrán enviarse de forma electrónica a través de la sede de la Xunta o presentarse de manera presencial en cualquiera de los registros oficiales.

Este año, como novedades, la Xunta aumenta la puntuación en el baremo para las familias en las que trabajan los dos progenitores, o el único progenitor en el caso de familias monoparentales. Además, se establece que las víctimas de violencia de género tendrán acceso prioritario.