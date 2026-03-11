Rodrigo Hidalgo, organizador del Festival Intercentros en A Coruña: "Hemos superado las 30 instituciones"

La Gala Intercentros 2026 volverá a tomar el Coliseum de A Coruña el viernes 13 de marzo con una tarde entera de música, coreografías y solidaridad, en una cita que ya es tradición para miles de escolares coruñeses.

Más de una treintena de colegios y academias y más de un millar de alumnos convertirán el recinto en un gran escenario colectivo, en una edición que sirve además de puente hacia el 25 aniversario del festival. Con entradas a 10 euros y la aportación de un kilo de alimentos, todo lo recaudado irá destinado a las entidades BoanoiTe y Dano Cerebral A Coruña, reforzando el espíritu de Intercentros: mostrar el talento de la juventud mientras la ciudad se vuelca con los proyectos sociales que trabajan a pie de calle.

Rodrigo Hidalgo es su impulsor e insiste en que el gran reto es manejar un programa cada vez más amplio sin perder ritmo ni frescura. Subraya también que Intercentros nació casi como un “karaoke en un colegio” y hoy llena el Coliseum con una producción profesional, pero sigue sustentado únicamente en profesorado y voluntariado: "somos educadores que trabajamos por la juventud y por construir un mundo mejor, con la música al servicio de la solidaridad".

¿Cuáles son las novedades que trae esta edición de Intercentros 2026?

Bueno, como novedades es una edición en la que hemos vuelto a sumar más instituciones. Hemos añadido cuatro nuevas: una de ellas había estado en los inicios, como la Grande Obra de Atocha, que vuelve a participar, y se suman academias, un colegio como el Salvador de Madariaga, Punto Cero de The Vibe Studio. En total son cuatro nuevas instituciones a lo que ya teníamos.

Hemos superado las 30 instituciones. Llega un momento en el que más quisiera que participase más gente, pero es que no da para más. Hemos sumado más instituciones y eso hace que el programa haya que trabajarlo mucho más para que algo que es largo no se haga pesado. La gente que va ya está acostumbrada a una gala larga, pero muy divertida, porque pasa toda la tarde con actividades.

¿Qué ha resultado atractivo para estas cuatro nuevas instituciones y qué las ha animado a sumarse?

Todas han llegado, creo, por la publicidad que hacemos en redes y por la referencia de las familias, pero fundamentalmente por el boca a boca entre los niños. Al final, quien no está en un colegio está en una academia, quien no está en una academia está en un instituto, y se va corriendo la voz sobre Intercentros. Yo no me he puesto en contacto directo con ellos: cuando invitamos, invitamos a todo el mundo, tenemos un listado de centros educativos, hacemos publicidad en redes y convocamos una reunión informativa. No hago una campaña específica para captar más centros; es una actividad tan conocida que el boca a boca funciona. Siempre hay un primo que baila, una prima que está en otra academia, o una academia que conoce a otra que aún no participa, y así se van sumando.

Este año los beneficiarios son BoanoiTE y la Asociación de Daño Cerebral A Coruña. ¿Cómo es el proceso de selección?

Nada más acabar la gala lanzamos una campaña en redes para que las instituciones que quieran ser beneficiarias nos presenten su proyecto. Tenemos una serie de pautas que deben cumplir y nos envían la información en un PDF. Lo revisamos en la junta directiva y, según lo que vemos, seleccionamos. Las instituciones tienen que estar constituidas legalmente con un CIF y en regla con las administraciones. Al fin y al cabo, estamos manejando dinero público, porque hay una subvención y una taquilla que va para ellos, y tienen que cumplir esas condiciones si quieren participar con nosotros. Nunca ha habido ningún problema.

El próximo curso cumplís 25 años. ¿Tenéis definido ya el proyecto solidario y el formato de esa edición especial?

Lo que vayamos a hacer el próximo curso aún no lo sabemos, porque son 25 años y no sabemos cómo va a quedar. Habrá proyecto solidario, pero no sabemos todavía cómo lo vamos a distribuir ni cómo los vamos a elegir, si serán dos proyectos como siempre, o tres como hemos hecho en alguna ocasión. Ahora mismo estamos centrados en sacar adelante esta gala, que además hacemos demasiado pronto. Primero, porque se adelantó la Semana Santa y siempre dependemos de esas fechas. Segundo, porque el viernes que nos correspondería sería el 20, pero el 19 de marzo es el puente de San José y no hay colegios funcionando, así que tuvimos que adelantar una semana. Hemos ido con el tiempo justo en todo, pero vamos a salir adelante.

¿Dirías que esta edición es una especie de año de transición hacia el 25 aniversario?

Es uno de esos años que quizá no diría de transición, pero sí una gala que nos conecta directamente con el aniversario del próximo año, con los 25 años. Estamos trabajando para darle un formato que quede como un recuerdo de todos los años, de todas las ONG y proyectos que han pasado, y sobre todo para dar a conocer una actividad que ya tiene su lugar en la ciudad.

¿Tenéis ya algo concreto decidido para celebrar el 25 aniversario? ¿Habrá actividades especiales?

Ya hemos tenido reuniones, pero no quiero adelantar mucho más porque aún no podemos concretar. Sabemos lo que queremos hacer, pero todavía no nos hemos sentado a fijar fechas para una posible exposición o unas charlas culturales. Sí te puedo decir que tenemos un gran borrador y que vamos a editar un libro. Las ideas están, porque hemos tenido reuniones, pero no te puedo decir mucho más porque realmente no lo tenemos cerrado.

¿Cómo vivís en la organización la llegada a esos 25 años?

Siempre digo que, al menos por mi parte, vamos a intentar darlo todo y hacer todo lo que se pueda, porque no es fácil. No sé si a los otros 25 años los celebraré en la residencia, pero vamos a intentarlo.

¿Os imaginabais llegar a los 25 años y, además, con un evento tan consolidado en A Coruña?

Lo más bonito es que creo que vamos a dejar un evento funcionando a pleno rendimiento. Detrás de mí, afortunadamente, ya hay una nueva generación de profesores, gente más joven, que vendrá con más ideas para ese relevo que también es importante. Uno puede seguir colaborando, pero ya en un segundo plano, con una estructura más hecha. Arrancamos con algo muy elemental, una especie de karaoke en un colegio, en un polideportivo, y ahora estamos en el Coliseum como si fuéramos promotores de grandes conciertos. Y no lo somos: somos profesores, voluntarios, educadores, gente que trabaja por la juventud y por construir un mundo mejor. Esa es nuestra única finalidad: la música al servicio de la solidaridad.

Intercentros es un proyecto solidario: la entrada son 10 euros, más un kilo de alimentos. ¿Cómo puede colaborar la gente, tanto si va a la gala como si no puede asistir?

Hay dos posibilidades de colaborar. Si alguien compra su entrada, la recaudación se integra para las instituciones, y lo más importante es que la gente participe de alguna manera. Quien quiera comprar su entrada y regalarla, puede hacerlo; quien la compra, deja el dinero ahí. La mejor forma de recaudar es sacando una entrada, pero lo ideal es que la gente colabore con lo que pueda. También ha pasado muchos años que personas han ido simplemente a dejar alimentos sin entrar. Estarán los voluntarios del Banco de Alimentos en la entrada del recinto y hemos llegado a rondar la tonelada de alimentos. Es una cifra importante.

Más de mil alumnos se subirán al escenario. ¿Qué nos puedes adelantar del espectáculo de este año?

Este año, incluso más alumnos que otras ediciones. Cuando veo el programa, por eso necesitamos ser muy ágiles: todo está cronometrado a 3:30 y nadie puede pasarse; si se pasa, cortamos. En eso soy muy estricto, porque si no se te va de las manos. No tenemos actuaciones estelares ni invitados especiales: es tan bonito lo que hacen ellos que no hace falta complementarlo con nada más. El espectáculo es maravilloso porque la producción es profesional. El personal del Coliseum nos dice muchas veces que ya quisieran muchas producciones que vienen aquí tener el escenario como lo llevamos nosotros.

¿Qué papel juega el apoyo institucional y vuestra experiencia en esa calidad de producción?

Todos los recursos que nos facilita el Ayuntamiento los ponemos ahí. Además, la experiencia es un grado: con los años aprendes cómo hacer las cosas, qué funciona mejor en un sitio u otro, y tienes más rodaje que hace diez años. Aun así, siempre se está aprendiendo.

Tras la primera gala de este año en Dominicos, ¿cómo valoráis la participación de los centros educativos?

La gala que tuvimos en febrero fue muy bien. La hicimos en el polideportivo, porque para nosotros siempre es una preparación del Coliseum. Ahí tenemos una infraestructura bastante parecida y ya invitamos a otros centros: centros educativos de Intercentros, academias de baile que participan en el festival, y todo el colegio nuestro. Este año el polideportivo estaba a tope. Siempre decimos: si el polideportivo se llena con unas cuantas instituciones y sin hacer demasiada publicidad, esperamos que la respuesta del Coliseum sea grande. Allí ya trabajan otros medios: empresas de seguridad, taquilla, azafatas y toda una infraestructura que permite que quien quiera venir a colaborar y pasárselo bien, pueda hacerlo.

Comentabas al principio que las redes sociales juegan un papel vital en la promoción. ¿Cómo las utilizáis?

Para nosotros la creación de redes, que son relativamente recientes en nuestra historia, ha sido un impulso para darle visibilidad a lo que hacemos. Antes dependíamos de que algún medio de los tres clásicos se hiciera eco, porque los digitales casi no existían en 2002. Si te sacaban, sabías que tenías un punto a favor, pero estabas muy condicionado. Ahora las redes, bien utilizadas, son un canal de comunicación y un vehículo para dar a conocer lo que hacemos y, sobre todo, lo que hacen los niños. En el sentido amplio: lo que son capaces de hacer niños y jóvenes muy solidarios, que cuando tienen objetivos, valores y metas consiguen cosas espectaculares.

¿Habrá alguna incorporación de nuevos estilos musicales en esta edición?

Ya no da. Siempre digo que, por mi parte, lo que podía inventar ya lo inventé: canción y coreografía, y no da para más. Alguien me propuso incorporar el rap y yo decía: si me dejáis el Coliseum gratis dos días, con un equipo técnico dos días, podemos meter rap, baile tradicional y lo que se quiera, pero de momento no es viable.

Para terminar, un mensaje para las familias y centros que todavía no han participado en Intercentros. ¿Qué les dirías?

Que se acerquen y vean lo que es ver a miles de niños de colegios privados, concertados, academias y centros públicos trabajando por una misma ciudad que queremos que sea más solidaria, donde nadie quede fuera. Ver eso es un regalo, el gran regalo que la ciudad de A Coruña puede hacerles a través de esta asociación. Somos todos voluntarios: nadie cobra un duro por esto, nadie vive de esto. A mí me ha costado dinero, desde luego tiempo, y muchas horas de sueño en noches en las que las cosas no salían. Pero forma parte de lo que asumimos. Cuando vas al patrocinador principal y cruzas la puerta del Coliseum, estamos todos trabajando por lo mismo: se acaban las rivalidades políticas, los rifirrafes que sabemos que existen, y todos vamos a una causa común. Eso nos une a todos.