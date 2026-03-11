Más de 450 jóvenes competirán en Ferrol con robots LEGO para buscar soluciones a problemas reales

El Campus Industrial de Ferrol se convertirá este sábado, 14 de marzo, en el epicentro de la robótica educativa con la celebración de la XII edición de la FIRST LEGO League Galicia (FLL Galicia), un evento que reunirá a más de 450 jóvenes de entre 4 y 16 años procedentes de distintos puntos de Galicia y de Asturias.

La competición, organizada por la Universidade da Coruña (UDC), se desarrollará entre las 09:00 y las 19:00 horas y contará con la participación de 53 equipos repartidos en tres categorías: 32 en FLL Challenge, 19 en FLL Explore y 2 en FLL Discover.

El evento está coordinado por el profesor de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) José Antonio Becerra y podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de la FIRST LEGO League Galicia.

Las distintas pruebas se repartirán por varios espacios del campus y de la ciudad. Las presentaciones de los Proyectos de Innovación se celebrarán en aulas de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol y de la Facultad de Humanidades y Documentación, mientras que el Juego del Robot tendrá lugar en el Pabellón Municipal de Esteiro. La jornada concluirá con la entrega de premios a partir de las 17.00 horas en el Auditorio de Ferrol, situado en el barrio de Caranza.

Ciencia, tecnología y trabajo en equipo

La FIRST LEGO League es un programa internacional que reta a niños y adolescentes a resolver problemas del mundo real a través de la ciencia y la tecnología, fomentando habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación o la resolución de problemas.

En esta competición, cada equipo debe diseñar, construir y programar un robot con piezas LEGO capaz de superar diferentes retos en una mesa de juego. Paralelamente, los participantes investigan sobre la temática anual y elaboran un Proyecto de Innovación en el que proponen soluciones a problemas reales.

Además de la parte técnica, la iniciativa promueve valores fundamentales conocidos como Core Values, entre ellos el descubrimiento, la inclusión, la innovación, el impacto social y la diversión durante el aprendizaje.

El reto de este año: arqueología y tecnología

El desafío de esta temporada lleva por nombre UNEARTHED y está inspirado en el mundo de la arqueología. En esta edición, los equipos deberán explorar cómo los descubrimientos del pasado pueden ayudar a diseñar tecnologías y soluciones para el futuro, investigando sobre temas históricos mientras desarrollan sus propuestas tecnológicas.

Los tres equipos ganadores de la FIRST LEGO League Galicia obtendrán su plaza para la gran final nacional, que se celebrará el 11 de abril en Burgos.