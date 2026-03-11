Galicia refuerza la prevención del acoso escolar: involucra a los ayuntamientos en su lucha

La Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias han formalizado la creación de la Red de Ayuntamientos contra el Acoso Escolar, una iniciativa que comenzará a ponerse en marcha este mismo año con el objetivo de reforzar la prevención y mejorar la respuesta ante situaciones de acoso en los centros educativos.

El acuerdo fue firmado por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, y el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, quienes destacaron la importancia de coordinar a las distintas administraciones para abordar este problema.

El responsable autonómico subrayó que garantizar la convivencia en las aulas es una prioridad y defendió que la nueva red permitirá mejorar el seguimiento de posibles casos y actuar con mayor rapidez, implicando a instituciones, profesorado, alumnado y familias.

La iniciativa se suma a otras medidas impulsadas en los últimos años por la Xunta, como el plan integral contra el acoso y el ciberacoso, la actualización de los protocolos de actuación o la limitación del uso de móviles en los centros educativos.

Tras la firma del acuerdo, el Gobierno gallego prevé aprobar durante el segundo semestre del año un decreto que regule la estructura y el funcionamiento de la red, que contará con un órgano plenario y cuatro comisiones provinciales.

En estos espacios estarán representadas distintas consellerías de la Xunta, la Fegamp, el Consello Escolar de Galicia, la Fiscalía Superior de Galicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A través de esta red, los ayuntamientos que se adhieran podrán coordinar recursos a nivel local, colaborar con centros educativos y servicios sociales y participar en acciones conjuntas contra el acoso escolar.

Además, recibirán apoyo técnico para diseñar programas de prevención y actuación, compartiendo experiencias y buenas prácticas con otros municipios.

La iniciativa centrará su actividad en cuatro líneas principales: sensibilización, prevención, formación y denuncia. Con este enfoque, la red pretende mejorar la detección de situaciones de acoso y ciberacoso y garantizar una intervención más rápida y eficaz, con la participación de todos los agentes implicados.

La Xunta prevé además ampliar la colaboración con la Fiscalía y las fuerzas de seguridad para reforzar el trabajo conjunto en la prevención y gestión de estos casos.