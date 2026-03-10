Ferrol lleva a los colegios la exposición que visibiliza a investigadoras del Campus Industrial

El Ayuntamiento de Ferrol ha puesto en marcha la exposición "Conoce a las investigadoras del Campus Industrial de Ferrol", una iniciativa educativa que busca visibilizar el trabajo de las mujeres científicas y despertar vocaciones en ámbitos tecnológicos entre los más jóvenes.

La actividad se desarrolla en centros educativos de la ciudad con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

La inauguración tuvo lugar este martes en el CEE Terra de Ferrol y contó con la presencia de las concejalas de Educación, Patricia Cons, y de Mujer, Elvira Miramontes, junto a la directora de la Oficina de Igualdad de la Universidade da Coruña, María José Abad, y la representante de la asociación AMIT-Gal, Lucía Santiago.

La concejala de Educación explicó que la muestra pretende poner en valor la trayectoria y el trabajo de investigadoras vinculadas al Campus Industrial de Ferrol, acercando su experiencia al alumnado.

La exposición está compuesta por doce paneles que recogen momentos clave de la vida científica de cada participante, desde sus aspiraciones cuando eran niñas hasta su labor investigadora en la actualidad.

Por su parte, la responsable municipal de Mujer destacó que el objetivo es ofrecer referentes femeninos reales para las nuevas generaciones, además de dar a conocer profesiones científicas y tecnológicas menos habituales y fomentar vocaciones en disciplinas STEM.

Desde la Universidade da Coruña, María José Abad subrayó la importancia de dar visibilidad a las investigadoras del campus para inspirar a futuras científicas, mientras que desde AMIT-Gal, Lucía Santiago recordó que la asociación trabaja para acercar al alumnado ejemplos cercanos de mujeres dedicadas a la investigación.

Entre las protagonistas de la exposición figuran profesoras e investigadoras de distintos ámbitos científicos y técnicos, como la ingeniería industrial, la física, la ingeniería naval, la psicología o el derecho.

Entre ellas se encuentran Almudena Filgueira Vizoso, Ana Ares Pernas, Ana Jesús López Díaz, Anne Marie Elisabeth Gosset, Ánxela Pérez Costa, Carmen de Labra Pinedo, Laura Castro Santos, Lucía Santiago Caamaño, Manuela del Pilar Santos Pita, María José Abad López y María López Morado, entre otras.

La iniciativa continuará su recorrido por distintos centros educativos de la ciudad. El 17 de marzo llegará al IES de Catabois y el día 24 al CEIP A Laxe, dentro de un programa en el que once colegios e institutos han solicitado acoger la exposición para acercar al alumnado el trabajo de las investigadoras del Campus Industrial de Ferrol.