A Coruña reúne a 160 niñas para aprender sobre bases de datos y carreras STEM

La Facultade de Informática de la Universidade da Coruña (UDC) acogió este sábado la primera edición de Oracle for Girls, una iniciativa organizada en el marco del 8M con el objetivo de fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre las niñas. La jornada reunió a 160 participantes de entre 4 y 16 años, que tomaron parte en diferentes talleres prácticos relacionados con el ámbito STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

A lo largo de la mañana, las asistentes participaron en actividades adaptadas por edades centradas en áreas como la programación, la robótica, la inteligencia artificial o las bases de datos, con el objetivo de despertar su interés por las disciplinas tecnológicas desde edades tempranas.

Gran demanda laboral

El acto de clausura contó con la participación del rector de la UDC, Ricardo Cao, y de la concejala de Benestar, Participación e Igualdade del Concello da Coruña. Durante su intervención, Cao destacó la buena acogida de esta primera edición y el interés que ha despertado entre las participantes. Según señaló, espera que muchas de las niñas que acudieron a la jornada “se sumen en el futuro a alguna de las titulaciones STEM” que ofrece la universidad, un ámbito que, recordó, cuenta con gran demanda laboral y múltiples salidas profesionales.

El rector también subrayó la importancia de seguir trabajando para incrementar la presencia femenina en las titulaciones tecnológicas, ya que la diversidad en este ámbito contribuye a enriquecer la formación y a evitar que parte de la sociedad quede sin representación en el desarrollo tecnológico.

Además de los talleres dirigidos a las niñas, la jornada incluyó charlas informativas para madres y padres, que reunieron a más de un centenar de asistentes. En ellas se abordaron las oportunidades formativas y profesionales en el ámbito STEM, así como la oferta académica de la Universidade da Coruña.

Entre las ponentes estuvo Verónica Bolón, profesora de Ciencias de la Computación de la UDC, que habló sobre la importancia de fomentar las vocaciones científicas entre las niñas y de visibilizar referentes femeninos en la historia de la ciencia y la tecnología. Por su parte, Gema Vázquez, coordinadora del área de Ingeniería de Software en la empresa Aldaba, analizó la brecha de género en las titulaciones TIC y las consecuencias que tiene para el sector tecnológico.

La jornada concluyó con la intervención de Paula Castro, profesora de Informática y adjunta de Empleabilidad de la UDC, quien explicó las titulaciones STEM disponibles, sus salidas profesionales y los programas de acompañamiento que ofrece la universidad para ayudar a las futuras estudiantes en su elección académica.