Dos alumnos del IES Elviña representarán a Galicia en un certamen de oratoria de la ONU en Nueva York

Dos alumnos del IES Plurilingüe Elviña de A Coruña, Omar Badriev Gazizov y Lois Queijeiro Varela, representarán a Galicia en el certamen internacional de oratoria en inglés Global Classroom, impulsado por Naciones Unidas y cuya final se celebrará el próximo mes de abril en Nueva York.

Ambos estudiantes lograron la victoria en la primera edición gallega de este debate escolar.

El concurso, centrado este año en el cambio climático desde la perspectiva de distintos países miembros de la ONU, reunió a alumnado de varios institutos gallegos que debían defender posiciones internacionales en inglés, simulando el funcionamiento de los comités de Naciones Unidas.

Además de la pareja ganadora, también llegaron a la final cuatro equipos formados por estudiantes de los institutos A Paralaia de Moaña y Rosalía de Castro de Santiago de Compostela.

Entre ellos se encontraban Sabela González Martínez y María Serrano Pérez, del centro de Moaña, así como Andrea Otero Dopazo y Sara Da Costa Cabanas, Marta Corral Martínez y Berta Barreiro Tasende, y Noa Altable Ledo y Martín Neira Boga, todos del instituto compostelano.

La final del programa Global Classroom reunió a 80 alumnos de ocho institutos públicos gallegos, entre ellos centros de A Coruña, Santiago, Ames, Ourense, Moaña, Silleda y Vigo.

Durante las sesiones preparatorias, los estudiantes investigaron sobre aspectos políticos, sociales, económicos y geográficos de los países que representaban, además de aprender el funcionamiento y protocolo de los comités de la ONU.

El objetivo del programa es que el alumnado analice problemas globales, redacte propuestas y negocie resoluciones en inglés, fomentando así la investigación, la participación en debates y la cooperación entre estudiantes mientras se familiarizan con el funcionamiento de las Naciones Unidas.