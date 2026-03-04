A Coruña y Ferrol reciben este cuatrimestre a 275 estudiantes extranjeros a través de la UDC

A Coruña y Ferrol reciben este cuatrimestre a 275 estudiantes extranjeros de la UDC UDC

La Facultade de Dereito de la Universidade da Coruña (UDC) acogió hoy el acto de bienvenida a los 275 estudiantes extranjeros que participarán en este segundo cuatrimestre en los programas de movilidad.

Un total de los 247 alumnos estarán en el Campus de A Coruña y los 28 restantes en Ferrol. El curso 25/26 se cerrará de esta forma con más de 700 personas en programas de intercambio entrante, es decir, procedente de otros países o de otras áreas de España.

La UDC recibirá este curso personas de 36 nacionalidades diferentes, las cinco de mayor presencia son Italia, México, Alemania, Polonia y Francia. El mayor número llegó en el primer cuatrimestre, cuando el estudiantado de intercambio en la institución coruñesa ascendió a 436 personas (374 en A Coruña y 62 en Ferrol).

La Welcome Meeting tuvo lugar en el salón de grados de la Facultade de Dereito y contó con la presencia del adjunto de Mobilidade e Convenios da UDC, Bruno Casal Rodríguez.

El objetivo fue darles a conocer la institución universitaria, así como los principales servicios universitarios de los que precisarán hacer uso a lo largo de su estancia en A Coruña y Ferrol.

El alumnado participante, además, fue informado del calendario académico y recibió explicaciones sobre la tramitación administrativa relacionada con sus contratos de estudios de movilidad.