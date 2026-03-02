La Xunta de Galicia urge al Gobierno a agilizar la homologación de títulos de becarios BEME

Reunión de seguimiento entre las consellerías de Educación y Emprego, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y los rectores de las universidades gallegas. Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia ha reclamado este lunes al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades la puesta en marcha de un "procedimiento rápido" y un proyecto piloto que permita agilizar la homologación de títulos universitarios extranjeros, especialmente para los beneficiarios de las becas BEME (Bolsas Excelencia Mocidade Exterior). Así lo ha expresado en una cita mantenida junto a los rectores de las universidades gallegas y el secretario xeral de Emigración.

Antes de mantener una reunión de seguimiento con el secretario general de Universidades, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y su homólogo de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, han denunciado el "bloqueo" que sufren miles de titulados y han urgido soluciones para un proceso que actualmente demora entre tres y cinco años de media, según han lamentado.

En concreto, según informa Europa Press, el responsable de Emprego, ha explicado en declaraciones a los medios que la propuesta gallega se centra en los cerca de 250 licenciados anuales que regresan a Galicia para cursar un posgrado a través de la Secretaría Xeral de Emigración.

Además, ha recordado que en reuniones previas ya solicitaron la puesta en marcha de un piloto, "un proceso rápido para que puedan tener el título homologado antes de que finalicen el posgrado", ha señalado González, destacando que el 85% de estos alumnos tiene la intención de quedarse a trabajar en la comunidad.

En este mismo ámbito, la Xunta anunciaba hace un mes que esperaba poder contar antes de mediados de este 2026 con las competencias para autorizar los permisos de trabajo de personas extranjeras; un traspaso que solicitó al Gobierno central el pasado mes de julio.

Este lunes, ha calificado de "escasos" los avances alcanzados por parte del Ministerio y ha incidido en que esta es una demanda "unánime" de las universidades públicas gallegas y de la propia Xunta para que estos profesionales puedan trabajar para lo que se formaron.

Por su parte, el conselleiro de Educación se ha referido a una situación de "doble injusticia", argumentando que se trata de un problema de "gestión y voluntad" más que de una cuestión política o ideológica.

Según ha detallado, existen actualmente unos 130.000 expedientes parados en el Ministerio, lo que supone un "gran déficit" para el país. El titular de Educación ha contrastado esta gestión con la que realiza la Xunta en los ámbitos de su competencia, como el Bachillerato o la Formación Profesional.

"En el caso de Galicia, las homologaciones que tienen que ver con titulaciones de FP o de Bachillerato las hace la propia comunidad autónoma y hablamos de una capacidad de respuesta de tres o cuatro meses como sumo", ha subrayado para evidenciar el "enorme diferencial" entre ambas administraciones.