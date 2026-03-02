El alumnado del Ánxel Casal de A Coruña denuncia falta de plazas en las prácticas en audiología protésica

El alumnado de FP Dual de audiología protésica, que cursa sus estudios en el CIFP Ánxel Casal de A Coruña, ha denunciado que a unas semanas del arranque de las prácticas muchos de ellos carecen de plazas asignadas, lo que deriva, además, en un perjuicio laboral. "Agora quedamos sen traballo e sen a formación prometida" , critica el delegado del grupo, Enzo Rial, recordando que para acceder a la formación muchos dejaron sus trabajos, siguiendo los requisitos marcados.

Desde Educación envían un mensaje de "tranquilidad", subrayando que, entre el alumnado de primero y segundo curso, un total de 18, el 73% cuenta con prácticas asignadas y el restante las tendrá antes de que comience el periodo el 7 de abril. Los estudiantes critican que la consellería junta las cifras de ambos cursos, cuando el problema se da en el primero de ellos donde solamente 2 de 10 estudiantes tienen las prácticas asignadas.

Además, en representación del resto de estudiantes, Rial denuncia que el resto de alumnos deberá quedarse en el centro, dejando así de cursar una formación de FP Dual.

"O ciclo dual desenvólvese con normalidade nas condición establecidas", mantienen al respecto desde Educación.

El motivo detrás de este retraso en la asignación de plazas está en que una de las empresas disponibles en el programa finalmente se dio de baja. Ante esta situación, la consellería explica que está colaborando con el centro para resolver el problema antes de la fecha de inicio de las prácticas.

Los estudiantes indican que antes de matricularse realizaron entrevistas "baixo a garantía de que as prazas estaban validadas" en las empresas propuestas. Sin embargo, en el mes de diciembre, algunas de ellas dejaron de estar disponibles. En ese mes, la coordinación del centro llegó a pedirle a los alumnos que buscasen empresas para realizar las prácticas, algo que recuerdan que "legalmente lle corresponde á administración, non ao estudante".

Sobre las dos plazas asignadas, los estudiantes afirman que desconocen de cuáles se tratan. A todo ello suman "silencio administrativo" por la falta de respuesta de la consellería. Por eso, el alumnado no acepta la solución propuesta por la dirección el pasado viernes "de quedar no centro porque incumpre o contrato de formación que asinamos"