La alcaldesa de A Coruña recuerda a la Xunta que ya existe un acuerdo para el mantenimiento de los colegios

El mal estado de los centros educativos de A Coruña, con problemas de limpieza, salubridad e incluso goteras, ha motivado la convocatoria este sábado de una manifestación en la ciudad. La situación ha derivado en un cruce de señalamientos entre la Xunta de Galicia, con competencia en materia de rehabilitación y obras, y el Concello de A Coruña, responsable de tareas de mantenimiento. Esta misma semana, el Gobierno gallego anunciaba que propondría a la administración local un acuerdo de colaboración que este viernes la alcaldesa Inés Rey recordó que ya existe.

"El acuerdo ya está firmado en el año 1997 entre la Fegamp y la Xunta. Ahí se establece exactamente cuáles son las obligaciones de la Xunta de Galicia y cuáles son las obligaciones de los concellos. Si lo hubieran ejecutado, no estaríamos en estas", criticó en referencia a unas partidas presupuestarias recortadas.

La alcaldesa subrayó que el documento de colaboración ya existe pero que "si reduces el 50% del presupuesto para educación pública y mantenimiento de los colegios en tus presupuestos multimillonarios pasan estas cosas. Como ellos ya tienen la lista de deficiencias que hay, que se pongan a arreglar los centros educativos de la ciudad, que es lo que exigimos".

"Si destinaran el importe presupuestario que tienen que destinar al cuidado y mantenimiento de los centros educativos públicos no estaría lloviéndoles en la cabeza", subrayó.

Respecto a las competencias municipales, Rey indicó que "el mantenimiento no es una reforma estructural, es arreglar una cisterna o cambiar unas bombillas. No es arreglar cubiertas, fachadas o un cambio de ventanas. Por favor, que se tome la educación pública en serio y que se tomen sus competencias en serio y que las ejerzan. Y se ejercen con dotación presupuestaria, no rebajándola al 50% en los últimos tres años".

La Xunta actuará próximamente en 10 centros

En una comparecencia este miércoles en la delegación de la Xunta en A Coruña, la delegada Belén do Campo y el secretario xeral técnico de la consellería de Educación, Manuel Vila. recordaron que ya se actuó en 24 centros con un presupuesto de 14 millones de euros y la mayor parte de actuaciones ya finalizadas.

Están todavía en ejecución por 3,7 millones de euros la rehabilitación integral del Centro Integrado de FP Ánxel Casal - Monte Alto, con un importe de 2,5 millones de euros; el cambio de al cubierta del instituto Ramón Menéndez Pidal, por 725.000 euros y la cubierta de la pista deportiva del IES Salvador de Madariaga por 485.000 euros.

A futuro, se están preparando los proyectos de otras 10 obras con un presupuesto de 8,7 millones de euros. Las más prioritarias son la ampliación del IES Agra do Orzán, por 1,85 millones de euros, y el cambio de cubierta del Sal Lence por 241.000 euros.

Otras actuaciones destacadas por la Xunta fueron tres instalaciones fotovoltaicas en centros de la ciudad, 60 obras de verano en los últimos años con mejoras en reformas de baños, tareas de pintura, mejoras de accesibilidad, obras de humanización o arreglos de patios dentro del Plan Ben_Estar con un presupuesto de 1,2 millones de euros.