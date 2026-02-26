La Escuela de Diseño Goymar pone el foco en la innovación textil y la moda sostenible en A Coruña

La Escuela Superior de Diseño y Moda Goymar celebró en A Coruña una nueva edición de Moda Futura, su encuentro anual dedicado a analizar los retos que marcarán el futuro del sector. La jornada contó con la participación de Regina Polanco (Pyratex), referente en innovación de materiales y sostenibilidad aplicada a la industria textil

La Escuela Superior de Diseño y Moda Goymar celebró una nueva edición de Moda Futura, su encuentro anual dedicado a analizar los factores que marcarán el futuro del sector textil y de la moda. La jornada tuvo lugar en el Espacio Abanca Avenida y reunió al alumnado de los distintos programas formativos de la Escuela.

En esta ocasión, el evento contó con la participación de Regina Polanco, fundadora y CEO de Pyratex, empresa especializada en el desarrollo de materiales textiles innovadores que trabaja con empresas tan relevantes como INDITEX, ADOLFO DOMINGUEZ O LOEWE,. Durante su intervención, Polanco abordó los principales retos y oportunidades que afronta la industria, poniendo el foco en la innovación de materiales, la responsabilidad en los procesos productivos y la necesidad de repensar la relación entre diseño y sostenibilidad.

A lo largo de la sesión, los asistentes pudieron conocer y analizar materiales y prendas desarrollados por la empresa, acercándose de forma práctica a soluciones que ya están influyendo en la transformación del sector. Este enfoque permitió conectar el discurso teórico con la realidad industrial y ofrecer a los estudiantes una visión aplicada de los cambios que se están produciendo en la moda contemporánea.

Moda Futura es un evento impulsado por la Escuela Superior de Diseño y Moda Goymar con el objetivo de acercar a su alumnado a los elementos que tendrán un impacto más directo en el futuro profesional del sector textil y de la moda. A través de esta jornada, la Escuela refuerza su apuesta por una formación atenta a la evolución del mercado, la innovación y las nuevas competencias que demandará la industria en los próximos años.