El PP de A Coruña acusa a Inés Rey de dejar 4,7 millones sin invertir en colegios públicos

El Grupo Municipal del Partido Popular en A Coruña denunciará en el Pleno del próximo 5 de marzo la ejecución del presupuesto municipal reservado a los colegios públicos de la ciudad.

Según sus cálculos, desde 2019 han quedado sin gastar 4,7 millones de euros consignados para actuaciones y mantenimiento en los centros, a la espera de conocer los datos correspondientes a 2025.

El portavoz popular, Miguel Lorenzo, sostiene que solo en 2024 se dejaron sin ejecutar 1,5 millones de euros pese a las necesidades detectadas en distintos colegios.

"Nos preocupa que, siendo una competencia directa del Ayuntamiento, haya partidas que no se materializan mientras existen carencias evidentes", señala.

Desde el PP vinculan esta situación con las quejas trasladadas por familias y equipos directivos. Aseguran que retrasos en reparaciones básicas pueden acabar derivando en problemas de mayor envergadura, y apuntan a incidencias que, según indican, tardan meses en resolverse, como arreglos en baños, persianas, timbres o filtraciones de agua.

Los populares critican además que el Gobierno local reclame inversiones a la Xunta mientras, afirman, no ejecuta en su totalidad las partidas propias.

En este sentido, recuerdan que la Administración autonómica prevé destinar en 2026 alrededor de cinco millones de euros a actuaciones en centros como Paseo das Pontes, Agra del Orzán, Ánxel Casal e Imaxe e Son.

"De poco sirve consignar grandes cifras en el presupuesto si luego no se traducen en mejoras reales", sostienen desde el principal partido de la oposición, que preguntará en sesión plenaria por los motivos de la baja ejecución y por las medidas previstas para revertir esta situación.