La UDC renueva y designa las direcciones de sus tres centros de investigación en A Coruña

La Universidade da Coruña (UDC) ha culminado el proceso electoral para la dirección de sus tres centros de investigación del campus de A Coruña: el Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA), el Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (CITEEC) y el Centro de Investigación en Tecnologías de Información y las Comunicaciones (CITIC).

El proceso se enmarca en la aplicación de los nuevos Estatutos de la institución académica y se desarrolló con candidaturas únicas en los tres casos.

Tras la jornada electoral, fueron proclamados provisionalmente como directores científicos del CITEEC y del CITIC sus actuales responsables, Fernando Martínez Abeja y Manuel González Penedo, respectivamente, quienes repetirán en el cargo.

En el CICA, el personal investigador respaldó la candidatura de Carlos Platas, catedrático de Química Inorgánica de la UDC, que asumirá la dirección en sustitución de Jaime Rodríguez.

Desde la universidad destacan que la reelección en el CITEEC permite dar continuidad al proyecto estratégico impulsado en los últimos años, centrado en la excelencia investigadora, la captación de talento y el refuerzo de la proyección internacional del centro.

En el caso del CITIC, Manuel González Penedo renueva su mandato al frente de la dirección científica, responsabilidad que ejerce desde 2014. Según señala la UDC, durante esta etapa el centro ha consolidado su posición como referente institucional y científico en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones.