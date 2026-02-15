La UDC organiza en el Campus de Ferrol una jornada de puertas abiertas: así puedes inscribirte

El Campus Industrial de Ferrol y el Servicio de Estudiantes de la Universidade da Coruña (UDC) organizan, el miércoles 25 de marzo, la V Jornada de Puertas Abiertas Presencial dirigida a alumnado de Bachillerato y de ciclos de Formación Profesional Superior.

La jornada estará dividida en dos turnos: el de mañana, de 09:30 a 13:45 horas, que estará reservado para colegios e institutos, y el de tarde, de 16:00 a 20:00 horas, que estará dirigido a un público más familiar. El alumnado participante podrá elegir entre tres posibles itinerarios: Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas + Artes y Humanidades o Ingeniería.

Todas aquellas personas interesadas en participar en la V Jornada de Puertas Abiertas del Campus Industrial de Ferrol y en conocer, de primera mano, la vida universitaria, deberán enviar un correo electrónico con sus datos personales a comunicacion.campus.industrial@udc.gal o bien llamar al 881 01 3621 antes de las 14:00 horas del lunes 16 de marzo. Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de inscripción.

Recorrido por los itinerarios

Al igual que en ediciones anteriores, el estudiantado que opte por el itinerario de Ciencias de la Salud se acercará hasta la Facultad de Enfermería y Podología. Por el contrario, el alumnado que elija el itinerario de Ciencias Sociales y Jurídicas + Artes y Humanidades visitará, en primer lugar, la Facultad de Humanidades y Documentación, donde se imparte el grado en Gestión Industrial de la Moda, el grado en Relaciones Internacionales y el grado en Gestión Digital de Información y Documentación. Esta opción incluye también la visita a la Facultad de Ciencias del Trabajo, centro en el que se imparte el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

Por su parte, el itinerario de Ingeniería llevará al estudiantado inscrito en la jornada hasta la Escuela Universitaria de Diseño Industrial (EUDI), donde se imparte el grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto. Del mismo modo, el alumnado participante se acercará también hasta la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), donde se imparten los grados en Ingeniería Mecánica, en Ingeniería en Tecnologías Industriales, en Ingeniería Naval y Oceánica, en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y el Programa de Simultaneidad en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Naval y Oceánica.

Además, esta escuela oferta el grado en Ingeniería Eléctrica, el primer grado dual del Sistema Universitario de Galicia (SUG), y el grado abierto en Ingeniería Industrial, una opción que permite al estudiantado elegir la carrera que finalmente va a estudiar en segundo curso, optando así por el grado en Ingeniería Mecánica, en Tecnologías Industriales, en Ingeniería Eléctrica o bien por el grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.