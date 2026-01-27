La Universidad de A Coruña, seleccionada en el programa internacional MetaRed 2025 de emprendimiento

La Universidad de A Coruña (UDC) ha sido seleccionada como una de las 30 universidades beneficiarias del Programa de Intercambio Internacional MetaRed 2025, dentro del ámbito del emprendimiento universitario (MetaRed X).

La elección se produce en el marco de una convocatoria internacional impulsada por la red MetaRed, con la colaboración de la Fundación Universia y el Banco Santander, orientada a reforzar la cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre universidades iberoamericanas.

El programa MetaRed X tiene como objetivo fomentar la transferencia de conocimiento y experiencias en emprendimiento universitario, impulsando el desarrollo de unidades especializadas y la creación de sinergias académico-institucionales entre las entidades participantes.

En esta edición, la convocatoria registró una alta competitividad, con 194 solicitudes presentadas por 91 universidades, que aspiraban a una de las 30 ayudas económicas de 2.500 euros, lo que evidencia el creciente interés por la colaboración internacional en este ámbito.

La UDC figura entre las instituciones finalmente seleccionadas y participará a lo largo de 2026 en una estancia de intercambio en la Pontificia Universidad Católica de Perú, donde tomará parte en un programa centrado en el intercambio de conocimientos y buenas prácticas académicas e institucionales en materia de emprendimiento universitario.

MetaRed es una red colaborativa nacida en el IV Encuentro de Rectores Universia que agrupa a más de 1.800 universidades iberoamericanas, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales y afrontar de forma conjunta los retos de la transformación digital, el emprendimiento universitario y la sostenibilidad.

A través de grupos de trabajo, estudios, foros y programas de movilidad internacional, la red promueve la mejora de la competitividad y la eficacia de las instituciones de educación superior.