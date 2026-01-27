La UDC y Denodo crean una cátedra de datos e IA para impulsar la innovación tecnológica

La Universidad de A Coruña (UDC) y la empresa Denodo han sellado un acuerdo para la creación de la Cátedra Denodo–UDC de Ingeniería de Datos, Inteligencia Artificial e Innovación Tecnológica, un nuevo instrumento de colaboración destinado a impulsar la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento en los ámbitos tecnológicos más avanzados.

El acuerdo fue firmado por el rector de la UDC, Ricardo Cao, y el CEO de Denodo, Ángel Viña, y establece como principales objetivos de la cátedra la promoción de la excelencia formativa en Ingeniería Informática, con especial atención a la Ingeniería de Datos y la Inteligencia Artificial, el impulso de la investigación aplicada, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de las sinergias entre el ámbito académico y el empresarial.

Ricardo Cao destacó que esta alianza supone "una excelente oportunidad para avanzar en proyectos de transferencia relacionados con la gestión de datos y la IA", subrayando además que Denodo nació en la propia UDC.

"Desde A Coruña para el mundo", afirmó, poniendo en valor que la universidad pública puede ser una gran incubadora de talento, ideas y empresas con capacidad de transformación.

Uno de los aspectos más destacados de la Cátedra será la creación de un premio especial en honor a la profesora Paula Montoto Castelao, docente de la UDC y pionera tecnológica, fallecida a comienzos de 2025.

El Premio al Mejor Trabajo de Fin de Grado en Informática con Aplicaciones Empresariales nace como un homenaje permanente a su legado, tras una trayectoria de 25 años en Denodo clave para el desarrollo de la compañía y una intensa labor docente como mentora de más de 20 promociones de ingenieros.

La Cátedra impulsará además un amplio programa de actuaciones estructurado en cuatro ejes: formación, apoyo, experiencia, e investigación y transferencia.

Entre las iniciativas previstas figuran la participación en másteres y programas de posgrado, la organización de seminarios, conferencias y jornadas científicas, el patrocinio de becas pre y posdoctorales, la promoción de prácticas curriculares y extracurriculares y el desarrollo de líneas de investigación conjuntas y proyectos a nivel gallego, estatal y europeo.

Por su parte, el CEO de Denodo, Ángel Viña señaló que "regresar a nuestras raíces para invertir en la próxima generación de talento es un paso natural para Denodo", y subrayó que la Cátedra permitirá acercar al estudiantado las herramientas más avanzadas y el conocimiento práctico en IA y en Ingeniería de Datos, reduciendo la brecha entre la excelencia académica y las necesidades de la industria tecnológica global.

La Cátedra tendrá una duración inicial de cuatro años y contará con una dotación anual de 20.000 euros, aportada por Denodo y gestionada a través de la Fundación CITIC.

Estará dirigida por José Losada, profesor de Ciencias de la Computación en la Facultad de Informática de la UDC e investigador del CITIC.