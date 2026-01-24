La Policía Nacional alerta sobre un fraude que suplanta la identidad de la USC

La Policía Nacional ha detectado una campaña de phishing en la que se suplanta la identidad de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) para intentar estafar a sus alumnos mediante correos electrónicos falsos.

Desde la pasada semana, varias denuncias presentadas en dependencias policiales confirmaron que los ciberdelincuentes enviaban mensajes masivos reclamando el pago urgente de 550 euros en concepto de matrícula, indicando un número de cuenta donde debía ingresarse el dinero y solicitando posteriormente el envío del comprobante de pago.

Ante esta situación, la Policía Nacional, la USC y la entidad bancaria implicada han iniciado una colaboración conjunta para neutralizar la campaña, identificar a los responsables y prevenir nuevos fraudes.

Además, este trabajo busca concienciar a los usuarios sobre los riesgos de Internet y dificultar la financiación de los ciberdelincuentes.

Las autoridades advierten que estos fraudes no solo buscan apropiarse del dinero, sino también trafican con datos personales, que pueden ser utilizados en posteriores estafas. Por ello, la Policía recuerda la importancia de verificar cualquier notificación recibida, desconfiar de enlaces sospechosos o dominios genéricos y no facilitar datos personales ni bancarios a fuentes no confirmadas.

Por su parte, la USC incluye dentro de su Programa formativo en seguridad de la información una sección específica sobre el uso seguro del correo electrónico, reforzando así su compromiso con la protección de la información y la seguridad digital de sus estudiantes.