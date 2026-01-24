A Coruña acerca a la juventud la obra de Juan Gris con el programa "Convergencias, arte y ciencia"

El Ayuntamiento de A Coruña desarrollará entre el lunes 26 y el jueves 30 de enero el programa divulgativo para escolares "Convergencias, arte y ciencia", una iniciativa impulsada por Igaciencia y el Servicio Municipal de Educación que permitirá acercar a la juventud la figura de Juan Gris y otros autores clave de la historia del arte a través de una exposición instalada en el Ágora.

En total, participarán 409 personas, de las cuales 385 son estudiantes de ESO y Bachillerato y 24 docentes, procedentes de diez centros educativos de dentro y fuera de la ciudad.

Tomarán parte el IES Salvador de Madariaga, IES Eusebio da Guarda, IES Ramón Menéndez Pidal, IES Urbano Lugrís, IES Elviña y el CFP Cesuga de A Coruña, así como el IES Ollos Grandes de Lugo, el IES de Carral, el IES Manuel Murguía de Arteixo y el IES Miraflores de Oleiros.

Para el alumnado se han programado talleres en horario de mañana, con un marcado carácter didáctico y divulgativo, que profundizarán en el diálogo entre la ciencia, el arte y la tecnología, con especial atención al público joven.

La exposición explora la interacción dinámica entre arte y ciencia, con una presentación animada sobre el uso de las matemáticas en el método compositivo y del color en la obra de Juan Gris.

Además, se incluyen autores representativos de distintos movimientos artísticos, desde el arte celta hasta las corrientes contemporáneas, culminando con obras de arte digital 3D de Manuel Díaz Regueiro, expuestas en congresos internacionales de arte y matemáticas.