La Universidad de Santiago es la cuarta de España en incubación de spin-offs

El informe 'El ecosistema de spin-offs deep tech en España 2025' fue presentado en el CiMUS Santi Alvite

La Universidad de Santiago (USC) es la cuarta universidad de España, y la primera de Galicia, en incubación de spin-offs, con 34 compañías activas que generan unos 150 empleos de alto valor y una facturación anual de unos 10 millones de euros.

En el conjunto de las tres universidades gallegas, el número de spin-offs activas asciende a 48, lo que supone un 5,5% del total nacional. Por sectores de actividad, estas compañías nacidas de las universidades y centros de investigación de Galicia están especializadas en ámbitos como Biotecnología (26,9%), TIC (25%), Energía y Recursos (15,4%).

Así lo pone de manifiesto el informe El ecosistema de spin-offs deep tech en España 2025, elaborado por Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) y presentado este martes en Santiago en un acto organizado por la USC y la MWCapital desarrollado en la sede del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS).

La sesión fue inaugurada por Luis Otero, delegado del rector para la Transferencia del Conocimiento de la USC, quien destacó la posición excepcional de la universidad compostelana en el ecosistema de innovación y transferencia del conocimiento en España.

Luis Otero añadió que este reconocimiento está haciendo que "Santiago, y Galicia en general, emerja como un entorno idóneo para acoger la presentación del informe de la MWCapital, no solo por el peso objetivo de la USC en la creación de empresas deep tech, sino también por su capacidad para proyectar a Galicia como un nudo relevante dentro de la red de innovación española".

Asimismo, destacó que "la cartera de participadas de la USC, con más de 30 empresas basadas en el conocimiento, y esta capacidad de impulsar la actividad empresarial basada en la ciencia debe ser tenida muy en cuenta en el diseño de las políticas de desarrollo local y regional".

A nivel estatal, el informe pone en manifiesto que el número de spin-offs deep tech creció un 3,6% en el último año, alcanzando 1.007 empresas activas, con una facturación conjunta de 1.400 millones y 13.456 empleos de alto valor.

En el transcurso del evento hubo un coloquio sobre el ecosistema de spin-offs en Galicia, en el que participaron Inmaculada Rodríguez, directora general de UNIRISCO; Raquel Rodríguez, directora general de Xesgalicia, y Albert Mascarell, director de Transferencia Tecnológica de MWCapital.

Mascarell destacó en su intervención que "Galicia demuestra que la colaboración entre ciencia y empresa es una realidad y nuestro objetivo es seguir impulsando esta conexión, acompañando a instituciones referentes como la USC para que el talento investigador se convierta en proyectos que generen valor económico y social en áreas clave como salud, energía o las TIC".

En la sesión hubo, además, una mesa redonda con la participación de dos spin-offs de la USC, Energhius, una compañía especializada en el diseño de circuitos microelectrónicas avanzados para la recolección de energía, y Albor Biotech, que trabaja soluciones que aceleran el desarrollo de terapias innovadoras dirigidas a patologías metabólicas.

Ambas compañías ejemplifican la capacidad de la USC para transferir su conocimiento a través del Área de Valorización, Transferencia y Emprendimiento (AVTE). La spin-off catalana Ephion Health, que desarrolló una solución para crear biomarcadores digitales a través de la IA para monitorizar a pacientes, también participó en la mesa redonda.