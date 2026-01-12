La vivienda y el valor histórico de la USC, temas centrales del debate entre las candidatas a rectora

Las cuatro candidatas a la rectoría de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) han mantenido en la tarde de este lunes un debate en el que la "emergencia social" de la vivienda, el valor histórico de la USC y el papel que representa la universidad en la ciudad, han sido los temas centrales de este intercambio de ideas y propuestas que ha albergado el Ateneo de Santiago.

En concreto, Rosa Crujeiras, Maite Flores, María José López Couso e Alba Nogueira, han participado en una mesa redonda bajo el título "Universidade e cidade" y en la que, durante más de una hora y media, han debatido sobre las principales necesidades que tiene la universidad compostelana, así como sobre sus singularidades, tal y como recoge Europa Press.

El turno de exposición lo ha inaugurado Maite Flores, que se ha referido a la USC como "uno de los activos de Santiago" y ha hecho hincapié en que esta universidad "no es solamente un centro de educación, sino que es uno de los principales motores de la ciudad".

También se ha referido al campus de Lugo y ha celebrado la "vida" que alberga la ciudad amurallada desde la llegada de la universidad.

Asimismo, ha apostado por "internacionalizar" la USC a través de, por ejemplo, dobles titulaciones y de abrir las puertas a Latinoamérica, "fomentando y potenciando la atracción de talento y con dobles grados atractivos".

"Emergencia social de la vivienda"

Sobre la vivienda, Flores se ha referido a la "insuficiencia" de plazas en las residencias y ha lamentado que "los estudiantes tienen que recurrir al mercado privado".

Por su parte, Rosa Crujeiras ha subrayado la "emergencia social" que hay respecto a la vivienda en Santiago, por lo que ha apelado a la colaboración con las entidades locales y con aquellas administraciones que tengan competencias en materia de vivienda. Diseñar e implantar una estrategia de "mitigación y adaptación" de cambio climático, la creación de espacios verdes o la reducción de emisiones también han versado parte de la intervención de Crujeiras.

Una candidata que también ha instado a no fomentar que Compostela sea un "no lugar", es decir, "un espacio sin identidad, sin historia", aunque ha celebrado que la ciudad "está lejos de convertirse en esto, en parte porque es un lugar en mayúsculas por su universidad, que produce memoria colectiva, diversifica el pensamiento y cultura".

Valor histórico de la USC

Otra de las candidatas, María José López Couso, ha apostado por construir una comunidad "más activa y más saludable" y ha animado a "compartir" las infraestructuras universitarias que no estén cerradas cuando haya "demanda social".

También se ha referido a la cultura como "ecosistema compartido" y ha asegurado que este ámbito es "donde mejor se ve que la USC va más allá de lo académico", ya que la universidad ofrece programación cultural "propia y de alta calidad".

Por otra parte, López Couso ha apostado por incentivar el llamado "turismo de congresos", así como la formación a lo largo de la vida, ya que, tal y como ha destacado, "la formación ya no se limita a un momento vital".

Finalmente, Alba Nogueira ha aprovechado su primera intervención para subrayar que "no se puede concebir Santiago sin la gente joven que llega en septiembre a la ciudad" y ha defendido que la USC es "uno de los principales centros de trabajo de la ciudad".

En esta línea, también ha defendido que se abran las infraestructuras a la ciudadanía y, en materia de vivienda, ha vuelto a exigir la reapertura de San Clemente, cerrada desde el curso 2021/22, porque "los estudiantes deciden no venir a Santiago por el problema de la vivienda".

Sobre los edificios históricos que conforman esta universidad, Nogueira ha señalado que estos "forman parte no solo de la ciudad sino de Galicia" y ha avanzado que ella y su equipo reclamarán un tratamiento específico en el plan de financiación, es decir, que haya una línea de financiación específica.

Con todo, ha recordado que uno de los ejes de su propuesta pasa por mantener el "nivel de excelencia" de la USC, lo que requiere, según ha subrayado, "la modernización de infraestructuras" y una USC "más adaptada a los tiempos, con una administración abierta, proactiva y que pueda ser ejemplo de un buen funcionamiento que no exige excesos documentales".