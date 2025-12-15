La Universidade de A Coruña, entre las 10 más sostenibles de España, según GreenMetric

La Universidade da Coruña (UDC) es la décima más sostenible de España. Así lo ha determinado el prestigioso GreenMetric World University Ranking, que acaba de publicar la lista: la UDC ocupa el puesto 10 de las 34 analizadas en España, mientras que a nivel mundial está en la posición 352.

La cifra de instituciones académicas participantes se incrementó este año a 1.745. Proceden de 105 países, número que continúa en aumento, lo que consolida este ranking de sostenibilidad como el de mayor alcance y reconocimiento a nivel internacional.

La UDC obtuvo un total de 4.787,5 puntos, destacando la gestión de residuos y reciclaje, donde consigue el puesto 2 en España y el 78 a nivel mundial. Además, la universidad coruñesa obtiene buenos resultados en Educación e Investigación (puesto 6 de España y 417 del mundo).

El GreenMetric World University Ranking es una iniciativa de la Universidad de Indonesia que se realizó por primera vez en 2010 y que valora las políticas de sostenibilidad ambiental en función de seis categorías: entorno e infraestructuras, energía y cambio climático, tratamiento de residuos, uso del agua, sistemas de transporte y educación e investigación.

El ranking evalúa actualmente 1.745 instituciones, 34 de ellas en España, con el objetivo de reflejar la labor realizada y promoviendo la mejora continua, así como su compromiso para abarcar los desafíos del cambio climático.

La convocatoria de 2025 se realizó bajo el lema "Avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Educación Superior: historias de nuestras instituciones y comunidades", que busca continuar fomentando la participación de las universidades de todo el mundo y conseguir el compromiso colectivo de construir campus sostenibles para el futuro.

La clasificación 2025 está encabezada un año más por la universidad holandesa Wageningen University & Research. La Universidad de Granada lidera la lista a nivel nacional, ocupando el puesto 63 del mundo.