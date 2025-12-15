La Fundación Barrié convoca en A Coruña 16 becas para estudiar en el extranjero Fundación Barrié

La Fundación Barrié ha convocado en A Coruña la 37ª edición de su programa de becas para cursar el posgrado en el extranjero. Serán un total de 16 que se concederán a estudiantes de máster, doctorado y posdoctorado en Estados Unidos.

En total habrá 10 becas para estudio de máster en todas las áreas de conocimiento durante el próximo curso en instituciones extranjeras de referencia internacional. Entre los requisitos, es necesario contar con un título universitario y tener nacionalidad española vinculada a Galicia. La dotación de la beca asciende a 50.000 euros anuales y el plazo de presentación de solicitudes terminará el 27 de febrero.

Por su parte, los estudiantes de doctorado y posdoctorado becados podrán cursar sus estudios en LSU Health Shreveport, ubicado en el estado de Luisiana.

En el primer caso habrá cuatro becas de doctorado para cursar Bioquímica y Biología Molecular; Microbiología e Inmunología; Fisiología

Celular y Molecular; Anatomía y Biología Celular; y Farmacología; Toxicología y Neurociencia en la universidad estadounidense. Pueden optar a estas becas titulados universitarios gallegos en el área de Ciencias de la Vida y, los admitidos, no tendrán que pasar por el proceso de selección propio de Shreveport.

La dotación asciende a 32.000 dólares anuales con una asignación de 6.000 euros para manutención y seguro médico. La duración de esta beca es de cinco años como máximo. Las solicitudes se podrán presentar durante todo el año.

Finalmente, se reservan dos becas para programas de posdoctorado en Luisiana. Estas están centradas en el desarrollo de investigación avanzada con supervisores de prestigio internacional en áreas como Microbiología e Inmunología; Cardiología; Cáncer; y Farmacología.

Los candidatos seleccionados tampoco tendrán que pasar por la selección de la universidad. En este caso, la beca es de 61.000 dólares como salario base anual, a los que se suma una asignación anual de 12.000 euros para manutención y seguro médico. La duración máxima será de cuatro años y las solicitudes también se podrán presentar todo el año.

En todos los casos, las solicitudes se podrán presentar en la web de la Fundación.

Desde su primera edición en 1990, la Fundación ha destinado a este programa 57 millones de euros y por él han pasado 760 gallegos.