El IES Rosalía de Castro, en Santiago, celebra la cuarta edición de su Mercado Solidario

La solidaridad volverá a ser la protagonista un año más en el IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela con la celebración de la cuarta edición de su Mercado Solidario de Nadal el próximo miércoles 17 de diciembre, entre las 16:30 y las 21:00 horas.

El proyecto solidario está organizado por las alumnas y alumnos de 1º de Bachillerato Internacional del centro, dentro de una actividad de la asignatura CAS (creatividad, actividad y servicio), necesaria para la obtención del diploma del bachillerato internacional.

El evento contará con puestos de venta de ropa, libros y juguetes de segunda mano. También se podrá disfrutar de puestos de comida, de actividades y talleres para niños y niñas, y zonas como un photocall y un muro de los deseos. Estará amenizado con música en directo.

Cartel del Mercadillo Solidario

Todo lo recaudado con este mercado se destinará a Cruz Roja, llegando a donar el año pasado cerca de 2.000 euros para que muchas familias pudieran disfrutar de unas buenas Navidades.

Se trata también de un proyecto que supone una jornada de puertas abiertas donde cualquier persona puede unirse y disfrutar de las actividades propuestas por el centro. También, como explican desde el propio instituto, supone salir de las aulas y ver el centro como "un lugar de ocio".