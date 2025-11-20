La Universidade da Coruña convoca un Consello extraordinario para aprobar el acuerdo de Medicina

La Universidade da Coruña aprobará este viernes el acuerdo para la descentralización de Medicina. El texto, ratificado por las consellerías de Educación y de Sanidade, además de las tres universidades gallegas, el pasado lunes, acaba de ser aprobado por el Consello para la Coordinación de la Docencia Clínica en Galicia.

Mañana, en una reunión extraordinaria del Consello de Goberno de la UDC, será el turno de la universidad coruñesa de dar luz verde al documento. Este no estará aprobado de manera definitiva hasta que todas las universidades hagan lo propio.

En él se actualiza el acuerdo de 2015, ampliando la descentralización de la docencia del grado de Medicina, que mantiene como facultad única la de la Universidade de Santiago de Compostela. A cambio, se plantea una descentralización progresiva de la docencia teórica y práctica de 4º, 5º y 6º curso desde el próximo año y completando el proceso en el curso 2028-2029.

A través de este acuerdo, los últimos tres años de la titulación se podrán cursar también en A Coruña y en Vigo, aunque Santiago mantiene el 50% de los estudiantes.

El mismo acuerdo establece la creación de dos nuevas unidades docentes en los complejos hospitalarios de A Coruña, el CHUAC, y de Vigo, el hospital Álvaro Cunqueiro. Las primeras estimaciones apuntan a la creación de unas 40 plazas adicionales en estas dos unidades. Su vinculación relacionará a los docentes de cada universidad con su hospital de referencia de manera exclusiva.

En A Coruña, la UDC manifestó su intención de contar con una titulación propia de Medicina; una propuesta que ha puesto en pausa al haberse alcanzado un acuerdo para la descentralización, aunque la universidad seguirá trabajando en ella de manera interna.