Oleiros (A Coruña) concentra a familias y docentes en los colegios para pedir refuerzos en educación pública

El Ayuntamiento de Oleiros respaldó esta mañana las concentraciones convocadas frente a los colegios públicos del municipio para reclamar una educación pública, inclusiva y de calidad para todos los niños y niñas, coincidiendo con el Día Mundial de la Infancia.

La comunidad educativa se movilizó desde primera hora en los centros de Santa Cruz, Canide, Oleiros, Perillo y Nós, en un acto reivindicativo impulsado por las ANPAS.

Las protestas buscan denunciar que la Xunta de Galicia, responsable del sistema educativo, no está atendiendo las demandas de personal trasladadas por las asociaciones de familias y los equipos docentes, lo que estaría dejando a algunos centros con carencias que dificultan una educación inclusiva.

Las reivindicaciones exigen más profesorado de pedagogía terapéutica (PT), audición y lenguaje (AL), tutores, refuerzos en el aula y la recuperación de proyectos educativos y comunitarios suprimidos.

Durante las concentraciones, las personas participantes vistieron de negro como símbolo del "desamparo" que aseguran sufrir las escuelas públicas, alertando de que la falta de recursos humanos pone en riesgo la calidad del sistema educativo.

Las situaciones más graves se registran en los colegios Valle Inclán y Juana de Vega, aunque la comunidad educativa sostiene que la problemática podría extenderse a cualquier centro.

La iniciativa fue convocada por las ANPAS de Valle Inclán, Juana de Vega, Luis Seoane, Rabadeira y Parga Pondal, con el apoyo institucional del gobierno local.

Las familias y el profesorado aseguran que mantendrán la movilización mientras no se garantice una dotación suficiente de personal especializado y de refuerzo.